Сила и стабильность Евразии зиждутся на синергии между Востоком и Западом - замглавы МИД

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразия нуждается в пакте о мире и дружбе, чтобы гарантировать народам мирную жизнь. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью изданию Berliner Zeitung, сообщает БЕЛТА.

Игорь Секрета отметил, что Китайская Народная Республика, несмотря на все региональные потрясения, продолжает поддерживать с Беларусью очень тесное сотрудничество: объемы грузоперевозок растут, поступают крупные инвестиции.





"Россия и Китай, безусловно, остаются нашими крупнейшими партнерами. В будущем соотношение товарных потоков может несколько измениться, однако заявления некоторых немецких политиков о том, что разрыв (Германии. - Прим. БЕЛТА) с Россией - это навсегда, я считаю глубоким заблуждением. Сила и стабильность будущего континента зиждутся на синергии и связи между Востоком и Западом. В этом и заключается суть всей геополитики на Евразийском континенте: как преодолеть противоречия и заключить столетний пакт о мире и дружбе, чтобы гарантировать народам мирную жизнь", - подчеркнул заместитель министра.





Он рассказал, что Беларусь поддержала глобальные китайские инициативы, изучает российские предложения и очень внимательно следит за инициативами президента США Дональда Трампа.





"Нам очень хотелось бы услышать разумные инициативы и со стороны Европейского союза. Однако сегодняшняя реальность такова: пока все 27 стран ЕС не дадут своего согласия, дело не сдвинется с мертвой точки. Брюссель ограничивает действия отдельных государств. Чтобы представитель Еврокомиссии мог приехать к нам, он должен получить одобрение всех 27 стран-членов, при этом выдвинув нам предварительные условия. Это абсурд!" - заявил дипломат.





Замглавы МИД убежден, что нужно вести диалог без всяких предварительных условий - хотя бы для того, чтобы предотвратить худшие сценарии развития событий.-0-