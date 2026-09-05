Швед предложил разработать общий для стран БРИКС договор об оказании правовой помощи 

Председатель Верховного Суда выступил с докладом, посвященным теме исполнения решений иностранных судов в Беларуси. Отмечено, что в условиях активного международного экономического сотрудничества, интенсификации миграционных процессов, а также роста прямых транснациональных контактов между гражданами актуальным является вопрос обеспечения надлежащей судебной защиты прав и законных интересов физических лиц и субъектов хозяйствования.
"Одним из критериев эффективности такой судебной защиты является возможность исполнения судебных решений на территории иностранных государств", - подчеркнул Андрей Швед.
В отношениях между Беларусью и рядом государств - участников и стран - партнеров БРИКС действуют двусторонние и многосторонние договоры, регулирующие вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений.
Так, соглашения о сотрудничестве в правовой сфере применяются в отношениях с Россией, Китаем, Ираном, Египтом, Вьетнамом, Казахстаном, Узбекистаном, Кубой. Наличие международных договоров позволяет белорусским судам достаточно эффективно рассматривать ходатайства о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений.
Одновременно Андрей Швед обратил внимание, что на практике сохраняется и ряд системных проблем. Основные сложности связаны с несоблюдением специального порядка извещения сторон, отсутствием четких требований к документам о вручении повесток и различиями в перечне судебных актов, подлежащих исполнению.
С учетом этого для совершенствования механизмов признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений ключевыми предложениями главы белорусской делегации стали инициатива по разработке общего для государств - участников и стран - партнеров БРИКС международного договора об оказании правовой помощи, уточнение существующих двусторонних соглашений в плане детализации процедур извещения и перечня необходимых документов, цифровизация взаимодействия - переход на электронный документооборот между судами и укрепление прямых контактов между высшими судебными инстанциями для сближения подходов и обмена опытом.
Председатель Верховного Суда подчеркнул, что вопрос международного правового сотрудничества, отдельная роль в котором отведена судебным системам, является актуальным. Профессиональное взаимодействие между судами стран - это важнейший элемент общей стабильности, законности и правопорядка.
Он добавил, что Форум председателей верховных судов стран БРИКС, являясь эффективной площадкой для открытого диалога, способствует налаживанию взаимопонимания в вопросах осуществления правосудия, укреплению доверия и сотрудничества, обмену опытом и выработке совместных решений современных вызовов.
Форум проходит 4-5 сентября. В мероприятии принимают участие главы верховных судов государств - участников и стран - партнеров БРИКС.-0-
Фото Верховного Суда Беларуси