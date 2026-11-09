Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве

"Намечено обсуждение ключевых аспектов взаимодействия и мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ, а также актуальных международных и региональных проблем", - отметили в пресс-службе.
Предусмотрено подписание ряда многосторонних документов, в том числе итоговой Декларации и подготовленной по российской инициативе Антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года. Будет также принято решение о переходе с 1 января 2027 года председательства в ОДКБ от России к Таджикистану.-0-