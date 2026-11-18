18 ноября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Депутаты не остаются в стороне от проблем в регионах, а также активно вовлечены в международную деятельность. На этом поставил один из акцентов председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с руководством региона, активом Мозырского и других районов, передает корреспондент БЕЛТА.





Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Депутатским корпусом нынешнего созыва принято более 180 законопроектов. "Их тематика отражает весь комплекс задач, поставленных на государственном уровне", - обратил внимание Игорь Сергеенко."Параллельно с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов", - сказал спикер. Пример плановой деятельности - утверждение республиканского бюджета на 2027 год. "Он сохраняет свою социальную ориентированность: 44% - расходы на социальные направления, включая развитие здравоохранения, образования, поддержку многодетных семей, повышение качества жизни граждан и др.", - дополнил он.Кроме того, депутаты Палаты представителей активно вносят собственные законодательные инициативы, которые позволяют и далее укреплять национальные интересы, а также создавать комфортные условия для граждан. Игорь Сергеенко анонсировал ряд инициатив как в сфере создания дополнительных мер для защиты детей, так и противодействия коррупционным преступлениям."Депутаты не остаются в стороне от проблем в регионах. Волнующие людей вопросы решаются совместно с местными властями. Так, за девять месяцев этого года депутатам поступило более 800 обращений, основная часть которых касалась частных вопросов, большинство из них - отрасли ЖКХ", - рассказал Игорь Сергеенко.Спикер указал и на широкую международную деятельность депутатского корпуса. "Это одно из направлений, важность которого не раз подчеркивал наш Президент. Сформированы 42 рабочие группы по сотрудничеству с парламентами других стран", - сказал он.Игорь Сергеенко также ориентировал депутатов более активно выступать в информационном поле.Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко подчеркнул плодотворное взаимодействие депутатского корпуса с исполнительными органами власти. "Депутаты знают проблемы людей на местах и активно включаются в их решение. Таких примеров, за которые благодарны граждане, немало. Доверие людей подтверждается конкретными делами", - отметил он.Иван Крупко акцентировал: "Депутатская работа на местах ни в коем случае не подменяет обязанности исполнительной власти. Мы продолжим и в дальнейшем действовать согласованно, разделяя ответственность".К обсуждению вопросов повестки присоединились также помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, председатель Мозырского райисполкома Александр Веремеев и др.На встрече был отмечен вклад представителей Мозырского района в развитие региона и отраслей.Встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко и депутатов, избранных от Гомельской области, с руководством юго-восточного региона и активом Мозырского и других районов состоялась в Мозыре. В программе дня - посещение объектов социальной сферы, производственных предприятий.-0-