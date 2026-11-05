Сергеенко: рассматриваем Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со всеми странами АСЕАН, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, передает корреспондент БЕЛТА.



"Лаос был и остается нашим надежным партнером для выстраивания отношений со многими странами Юго-Восточной Азии. И я полагаю, что ваш визит придаст новый импульс развитию торгово-экономических, гуманитарных связей между нашими странами", - сказал Игорь Сергеенко, подчеркнув, что особенно актуально это в контексте недавно состоявшейся на полях саммита ШОС встречи президентов двух стран в сентябре в Бишкеке.



"Мы рассматриваем сегодня Лаос как важнейший мост для укрепления нашего диалога со всеми странами АСЕАН", - добавил спикер.



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