Сергеенко по поручению Президента примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Игорь Сергеенко выступит на пленарном заседании саммита.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - международный форум по укреплению сотрудничества, направленный на обеспечение мира, безопасности и стабильности в этом регионе. В настоящее время Совещание объединяет 28 стран, которые охватывают около 90% территории и населения Азии.
Беларусь обладает статусом наблюдателя в СВМДА с апреля 2015 года, что позволяет нашей стране активно вовлекаться в региональные интеграционные процессы на азиатском пространстве. Площадка используется для продвижения национальных интересов и расширения торгово-экономического взаимодействия.
7-й саммит СВМДА соберет глав государств и правительств 28 стран - участниц форума, а также представителей государств-наблюдателей и крупнейших партнерских международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.
Встреча в Баку призвана вывести многостороннее сотрудничество в Азии на качественно новый уровень для укрепления стабильности и безопасности.
Председатель Палаты представителей посетит ряд регионов Азербайджана и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. Предполагается проведение двусторонних встреч, в ходе которых состоится обсуждение перспективных направлений белорусско-азербайджанского взаимодействия с акцентом на углублении торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, реализации совместных проектов, развитии межпарламентских связей.-0-
Фото пресс-службы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь