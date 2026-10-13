Сергеенко по поручению Президента примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Председатель Палаты представителей посетит ряд регионов Азербайджана и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. Предполагается проведение двусторонних встреч, в ходе которых состоится обсуждение перспективных направлений белорусско-азербайджанского взаимодействия с акцентом на углублении торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, реализации совместных проектов, развитии межпарламентских связей.-0-

Фото пресс-службы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Фото пресс-службы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, в ходе которого по поручению Президента Александра Лукашенко примет участие в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.Игорь Сергеенко выступит на пленарном заседании саммита.Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - международный форум по укреплению сотрудничества, направленный на обеспечение мира, безопасности и стабильности в этом регионе. В настоящее время Совещание объединяет 28 стран, которые охватывают около 90% территории и населения Азии.Беларусь обладает статусом наблюдателя в СВМДА с апреля 2015 года, что позволяет нашей стране активно вовлекаться в региональные интеграционные процессы на азиатском пространстве. Площадка используется для продвижения национальных интересов и расширения торгово-экономического взаимодействия.7-й саммит СВМДА соберет глав государств и правительств 28 стран - участниц форума, а также представителей государств-наблюдателей и крупнейших партнерских международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.Встреча в Баку призвана вывести многостороннее сотрудничество в Азии на качественно новый уровень для укрепления стабильности и безопасности.