Секрета: сохранение памяти о жертвах нацизма - общая ответственность народов Европы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые политики в странах Европы стали на путь милитаризма, и реальная картина Второй мировой войны целенаправленно стирается из коллективной памяти как неудобная и ненужная в нынешней политической конъюнктуре. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета, видеообращение которого было продемонстрировано в Вене на круглом столе "Общее в памяти разных культур: международное осмысление трагедии Малого Тростенца", сообщает БЕЛТА.

"Мы обращаемся к одной из самых трагических страниц нашей общей истории. Память о нацистском лагере смерти в Малом Тростенце под Минском непосредственно связывает судьбы разных народов. Сохранение этой памяти - наша общая ответственность. Ответственность, которую на высшем уровне подтвердили главы государств Беларуси, Австрии, Германии в 2018 году на официальном мероприятии в Тростенце", - напомнил Игорь Секрета.





Замминистра отметил, что стоит прочесть лишь несколько строк из материалов об истории этого страшного места - и отказываешься верить, что такое возможно, а на глазах наворачиваются слезы.





"Об этом нам нужно говорить сегодня, когда некоторые политики в европейских государствах стали на путь милитаризма и всерьез рассматривают возможность нового крупного противостояния в Европе. На этом фоне реальная картина Второй мировой войны целенаправленно стирается из коллективной памяти как неудобная и ненужная в нынешней политической конъюнктуре, - подчеркнул белорусский дипломат. - Эта память не должна стать уделом лишь группы посвященных экспертов, общество должно знать и помнить о тех событиях и их жертвах, чтобы не повторять таких трагических ошибок в будущем".





Его коллега, заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, в своем видеообращении подчеркнул, что концентрационные лагеря - одно из наиболее отвратительных и позорных преступлений гитлеровского нацистского режима. "За годы существования эти лагеря превратились в настоящие фабрики смерти, предназначенные для массовых убийств узников разных национальностей, прежде всего евреев, цыган, славян. В первую очередь уничтожались женщины, дети, старики и нетрудоспособные лица. В живых временно оставляли тех, кто занимался уборкой трупов, чисткой печей и газовых камер, сортировкой вещей убитых и обслуживанием охраны лагерей", - отметил Дмитрий Любинский.





На Нюрнбергском процессе было озвучено, что гитлеровцами в концлагерях по всей Европе замучено около 11 млн человек. "Тростенец - один из крупнейших лагерей смерти эпохи Второй мировой войны и в целом на оккупированной территории СССР", - обратил внимание российский дипломат.





Он подчеркнул, что, поскольку живых свидетелей жуткой трагедии концлагерей с каждым годом становится все меньше, перед историками из России, Беларуси, Австрии и других стран стоит задача передать память молодому поколению, чтобы не допустить повторения страшных трагедий. В этих же целях, добавил замминистра, также важно продолжать научное сотрудничество, совместные публикации и исследования.





"К сожалению, не все государства сумели искоренить наследие нацистского прошлого. В последние годы все острее проявляются проблемы исторической агрессии, циничных попыток переписывания истории в угоду политическим и конъюнктурным целям, - добавил Дмитрий Любинский. - Мы видим, как в отдельных странах продолжает набирать обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом. И все это происходит при попустительстве, а порой и с подачи официальных властей, играет на руку тем, кто ратует за чистоту расы, за дискриминацию по расовому и этническому признакам, не говоря уже о том, какой пример это подает молодежи. Сохранить для будущих поколений правду и память о великом подвиге советского солдата и народов стран антигитлеровской коалиции - наш священный долг и действенный инструмент в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом, а также их современными проявлениями".





В то же время замглавы МИД России заявил о неприятии абсолютным большинством государств - членов ООН попыток оспорить итоги Второй мировой войны. "Подавляющее большинство стран мира так же, как и Россия, реагируют на подобные проявления с глубочайшим осуждением, о чем свидетельствует неизменно широкая поддержка российских инициатив. При этом считаю вопиющим, постыдным, что Германия, а вслед за ней и Австрия неизменно голосуют против", - сказал дипломат.





По его словам, на площадке ОБСЕ Россия вместе с союзниками по СНГ и другими партнерами также регулярно пресекает попытки исказить историю Второй мировой войны и умалить роль Советского Союза в победе над нацизмом.-0-