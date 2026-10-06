Секрета: сохранение памяти о жертвах нацизма - общая ответственность народов Европы

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 6 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:15 В Гродненской области в стабфонды заложено 30% от планируемого объема овощей и плодов Регионы
18:06 Дапкюнас: нацизм может возродиться, если человечество забудет уроки прошлого Политика
18:03 Книгу о легендарном полководце Багратионе представили в Национальной библиотеке Беларуси Общество
18:03 В брестских кофейнях КГК нашел продукцию без документов о качестве и безопасности Регионы
17:59 Брестские таможенники нашли в тайниках рейсового автобуса ветпрепараты и запчасти на 55 тыс. рублей Общество
17:55 "Уютное долголетие". Стратегию развития учреждений соцобслуживания утвердили в Гомельской области Регионы
17:54 Работа на результат: как механизатор из Борисовского района держит темп уборочной Регионы
17:46 Швеция направит в Польшу систему ПВО Patriot  В мире
17:43 Мультибрендовый центр белорусской техники открыли в Магадане Экономика
17:35 В каких случаях сотрудник может уйти в отпуск перед увольнением, разъяснили в Минтруда Общество
17:34 В Чикаго подали иск против McDonald's из-за завышения цен с помощью ИИ  В мире
17:33 Российский дипломат: героизация пособников нацистов и снос памятников ведут к трагическим последствиям Общество
17:29 Не ври, не кради, не опаздывай - 101-летняя ветеран ВОВ Ядвига Еробкина о жизненных принципах Общество
17:29 Премьер Франции заявил, что во время протестов пострадали 215 учащихся В мире
17:25 Какие работы запланированы в Слониме к "Дажынкам-2027" в Гродненской области Регионы
17:11 Поехать на экскурсию в минское "Динамо". Как проект "ЭРА" исполняет мечты юных спортсменов  Общество
17:05 Регулярный сервис экспортно-импортных поставок запустили между Беларусью и Индонезией Экономика
17:04 Неутихающая боль. Школьникам показали захоронение жертв геноцида в Смольянах Регионы
16:59 В соцучреждениях Могилева и Бобруйска начали включать отопление Регионы
16:51 Какие профили лечения чаще всего выбирают в белорусских санаториях, рассказал эксперт Общество
16:50 Жительница Ушачского района убила новорожденного сына - суд вынес приговор Регионы
16:45 Оман планирует стать акционером Евразийского банка развития Экономика
16:43 "Экипировка играет большую роль". ФХБ о поддержке региональных спортивных школ  Спорт
16:32 В средней школе Стамбула произошло нападение с ножом, один ученик погиб и семь пострадали В мире
16:25 Версальский дворец временно закрылся для посетителей из-за масштабного отключения электроэнергии В мире
16:18 Экономические и социальные проекты. 14-й Форум городов-побратимов Беларуси и России пройдет в Бобруйске Общество
16:12 Баскетболисты МБА и ЦСКА победили на старте сезона Единой молодежной лиги ВТБ Спорт
16:10 Выставка о зубре открылась в Брестском областном краеведческом музее  Культура
16:08 Физлица в Беларуси с начала года продали на $1,817 млрд валюты больше, чем купили Экономика
16:00 Секрета: сохранение памяти о жертвах нацизма - общая ответственность народов Европы Политика
Все новости
Все новости

Секрета: сохранение памяти о жертвах нацизма - общая ответственность народов Европы

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
06 октября 2026, 16:00

Секрета: сохранение памяти о жертвах нацизма - общая ответственность народов Европы

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые политики в странах Европы стали на путь милитаризма, и реальная картина Второй мировой войны целенаправленно стирается из коллективной памяти как неудобная и ненужная в нынешней политической конъюнктуре. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета, видеообращение которого было продемонстрировано в Вене на круглом столе "Общее в памяти разных культур: международное осмысление трагедии Малого Тростенца", сообщает БЕЛТА.
"Мы обращаемся к одной из самых трагических страниц нашей общей истории. Память о нацистском лагере смерти в Малом Тростенце под Минском непосредственно связывает судьбы разных народов. Сохранение этой памяти - наша общая ответственность. Ответственность, которую на высшем уровне подтвердили главы государств Беларуси, Австрии, Германии в 2018 году на официальном мероприятии в Тростенце", - напомнил Игорь Секрета.

Замминистра отметил, что стоит прочесть лишь несколько строк из материалов об истории этого страшного места - и отказываешься верить, что такое возможно, а на глазах наворачиваются слезы.

"Об этом нам нужно говорить сегодня, когда некоторые политики в европейских государствах стали на путь милитаризма и всерьез рассматривают возможность нового крупного противостояния в Европе. На этом фоне реальная картина Второй мировой войны целенаправленно стирается из коллективной памяти как неудобная и ненужная в нынешней политической конъюнктуре, - подчеркнул белорусский дипломат. - Эта память не должна стать уделом лишь группы посвященных экспертов, общество должно знать и помнить о тех событиях и их жертвах, чтобы не повторять таких трагических ошибок в будущем".

Его коллега, заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, в своем видеообращении подчеркнул, что концентрационные лагеря - одно из наиболее отвратительных и позорных преступлений гитлеровского нацистского режима. "За годы существования эти лагеря превратились в настоящие фабрики смерти, предназначенные для массовых убийств узников разных национальностей, прежде всего евреев, цыган, славян. В первую очередь уничтожались женщины, дети, старики и нетрудоспособные лица. В живых временно оставляли тех, кто занимался уборкой трупов, чисткой печей и газовых камер, сортировкой вещей убитых и обслуживанием охраны лагерей", - отметил Дмитрий Любинский.

На Нюрнбергском процессе было озвучено, что гитлеровцами в концлагерях по всей Европе замучено около 11 млн человек. "Тростенец - один из крупнейших лагерей смерти эпохи Второй мировой войны и в целом на оккупированной территории СССР", - обратил внимание российский дипломат.

Он подчеркнул, что, поскольку живых свидетелей жуткой трагедии концлагерей с каждым годом становится все меньше, перед историками из России, Беларуси, Австрии и других стран стоит задача передать память молодому поколению, чтобы не допустить повторения страшных трагедий. В этих же целях, добавил замминистра, также важно продолжать научное сотрудничество, совместные публикации и исследования.

"К сожалению, не все государства сумели искоренить наследие нацистского прошлого. В последние годы все острее проявляются проблемы исторической агрессии, циничных попыток переписывания истории в угоду политическим и конъюнктурным целям, - добавил Дмитрий Любинский. - Мы видим, как в отдельных странах продолжает набирать обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом. И все это происходит при попустительстве, а порой и с подачи официальных властей, играет на руку тем, кто ратует за чистоту расы, за дискриминацию по расовому и этническому признакам, не говоря уже о том, какой пример это подает молодежи. Сохранить для будущих поколений правду и память о великом подвиге советского солдата и народов стран антигитлеровской коалиции - наш священный долг и действенный инструмент в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом, а также их современными проявлениями".

В то же время замглавы МИД России заявил о неприятии абсолютным большинством государств - членов ООН попыток оспорить итоги Второй мировой войны. "Подавляющее большинство стран мира так же, как и Россия, реагируют на подобные проявления с глубочайшим осуждением, о чем свидетельствует неизменно широкая поддержка российских инициатив. При этом считаю вопиющим, постыдным, что Германия, а вслед за ней и Австрия неизменно голосуют против", - сказал дипломат.

По его словам, на площадке ОБСЕ Россия вместе с союзниками по СНГ и другими партнерами также регулярно пресекает попытки исказить историю Второй мировой войны и умалить роль Советского Союза в победе над нацизмом.-0-
Теги
ВОВ ЕС
Новости рубрики Политика
Фото из архива Дапкюнас: нацизм может возродиться, если человечество забудет уроки прошлого
ШОС и сфера безопасности. Вольфович посещает с рабочим визитом Пакистан
Фото из архива Рыженков назвал условие встречи Лукашенко и Трампа
Фото Unsplash Рыженков сомневается в необходимости использовать порты Балтии для белорусского экспорта
Фото из архива Рыженков: ЕС перепродавал белорусские товары в Африку и Азию, теперь Беларусь делает это сама
Фото из архива Рыженков: Минск готов принять переговоры, если к этому готовы Россия и Украина
  • Главная
  • Секрета: сохранение памяти о жертвах нацизма - общая ответственность народов Европы
    • Главное
    Лукашенко требует от ученых не "сказку", а нужный результат в обеспечении безопасности государства 
    Организацию электронного механизма закупок обсудили на совещании у премьер-министра 
    Рыженков назвал условие встречи Лукашенко и Трампа
    Карта учащегося Беларусбанка - незаменимый финансовый аксессуар в образе вашего ребенка
    Топ-новости
    Рыженков: европейцы "созрели" для контактов с Беларусью
    Рыженков: Минск готов принять переговоры, если к этому готовы Россия и Украина
    ШОС и сфера безопасности. Вольфович посещает с рабочим визитом Пакистан
    Телеканал "Союзный" теперь представлен на портале VIDEOBEL.BY 
    Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме 
    Не ври, не кради, не опаздывай - 101-летняя ветеран ВОВ Ядвига Еробкина о жизненных принципах
    Манибэк до 5%: Белагропромбанк обновил условия карточных пакетов
    Поликлиники и центры иммунопрофилактики. Где привиться против гриппа бесплатно
    Бабье лето продолжается? Где в Беларуси 7 октября столбики термометров поднимутся до +22 °С
    Какие профили лечения чаще всего выбирают в белорусских санаториях, рассказал эксперт
    Около 70 тыс. детей планируют оздоровить осенью в лагерях Беларуси 
    В Гродно начинается отопительный сезон
    Коммерческая недвижимость в "Минск-Мире": скидки до 15% и рассрочка от застройщика
    В Брестской области начинается отопительный период
    Спорт, экология и помощь животным. В Беларуси дан старт масштабному проекту "ЭРА" 
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.