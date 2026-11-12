Секрета рассказал, о чем западные дипломаты говорят за закрытыми дверями

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке ОБСЕ больше нет открытой, честной и высокопрофессиональной дискуссии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью изданию Berliner Zeitung, сообщает БЕЛТА.

Игорь Секрета напомнил, что принцип открытого и честного диалога когда-то лежал в основе работы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое впоследствии, после подписания Хельсинкского заключительного акта, было преобразовано в ОБСЕ.





"Но, будучи участником многочисленных заседаний этой организации, я вынужден с сожалением констатировать, что сегодня ее работа и дискуссии зачастую сводятся лишь к обмену национальными заявлениями. Мои западные коллеги ведут себя совершенно иначе, когда мы беседуем с глазу на глаз во время кофе-брейков. Они говорят: "Ты же понимаешь, мне задали определенную линию, я должен играть свою роль. Но, по сути, я согласен с тем, что ты говоришь". Я отвечаю им: "Так и скажи об этом! Скажи, что у тебя есть вопросы - давайте обсудим, найдем решение или сформулируем согласованную позицию, которую можно будет передать в наши столицы", - рассказал замминистра.





Он подчеркнул, что на сегодняшний день в ОБСЕ такой открытой, честной и высокопрофессиональной дискуссии больше нет.





III Минскую международную конференцию по евразийской безопасности посетил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу. По словам Игоря Секреты, личное участие генсека ОБСЕ в работе конференции - явление новое, и белорусская сторона очень ему за это признательна.





"Он стремится именно к этому: вернуть дипломатию в деятельность организации и в международные отношения, возродить тот дух доверия - дух Хельсинки, который в свое время помог государствам, принадлежавшим к совершенно разным блокам, сесть за стол переговоров. Впрочем, тогда была одна важная особенность: государства не находились в состоянии открытого вооруженного конфликта, они создавали рамочные условия для предотвращения войны. Сегодня мы в более сложной ситуации: конфликт разворачивается непосредственно у наших границ. Однако важнейшая задача нашего поколения дипломатов - сделать так, чтобы подобная катастрофа не повторилась в будущем", - заявил замглавы МИД.-0-