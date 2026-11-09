Секрета - немецкой делегации: Беларусь заинтересована в нормальных отношениях с Германией, но не любой ценой 

Время ожидания в консульском отделе посольства Германии в Минске для подачи визовых документов составляет до 18 месяцев, обратил внимание Игорь Секрета. Белорусская сторона, по его словам, пытается в рамках возможного смягчить ситуацию: Беларусь ввела для граждан 38 европейских стран, включая Германию, безвизовый режим въезда в республику.



"Но что нас особенно удивило и даже шокировало - это изменение подходов Берлина в области исторической памяти. Мы начали фиксировать тревожные тенденции в этой сфере, - продолжил заместитель министра иностранных дел Беларуси. - С нашей точки зрения, то, что в последнее время делает, например, руководство отдельных мемориальных комплексов в Германии, музея "Берлин-Карлхорст" и фонда "Память, ответственность, будущее", оскорбляет память миллионов советских граждан, в том числе белорусов, погибших в годы войны от рук гитлеровцев. Это также обнуляет ту масштабную работу по примирению, которая проводилась в послевоенные годы".





У белорусских границ в Литве разворачивается танковая бригада Бундесвера под номером 45. Тот же номер имела пехотная дивизия вермахта, атаковавшая 22 июня 1941 город Брест, обратил внимание Игорь Секрета.



Высказался заместитель министра и по теме европейских санкций, выразив уверенность, что немецкая делегация во время поездки в Беларусь сможет убедиться в том, что санкции не достигли своих целей. "Сравните, сколько стоит бензин и электричество в Беларуси и Германии. Спросите у белорусов, сколько они платят за коммунальные услуги или за общественный транспорт. Проанализируйте, сколько новых современнейших школ, больниц, бассейнов, спортивных комплексов и станций метро построила так называемая "диктатура" за годы санкций. И сделайте свои выводы", - сказал он.

Замминистра подчеркнул: Беларусь успешно справляется с имеющимися сложностями. Экономика страны стабильно показывает положительную динамику. Сохранена макроэкономическая, финансовая и, что немаловажно, социальная стабильность. В 2024 году ВВП страны вырос на 4%, в 2025 году - на 1,3%, за первые восемь месяцев 2026 года - на 1,9%. Золотовалютные резервы находятся на рекордном уровне, равно как и реальные доходы населения. Инфляция и безработица в последнее время достигли таких показателей, что эти темы практически перестали интересовать население.



"Да, санкции мешают нашему развитию и неприятны. Но время показало, что Беларусь может развиваться без тесного сотрудничества с ЕС и Германией в частности. Критических зависимостей почти не осталось. Мир велик, и наращивание сотрудничества Минска со странами глобального большинства приносит свои позитивные плоды", - подчеркнул Игорь Секрета, заметив, что Европа проводит политику самоизоляции от мира, и ее последствия уже видны, в том числе на улицах.

Обращаясь к членам приехавшей в Минск многочисленной и представительной делегации из Германии, Игорь Секрета заметил, что уже много лет не было подобных делегаций - этот факт наглядно свидетельствует о глубине кризиса в белорусско-немецких отношениях. При этом он подчеркнул, что для всех здравомыслящих людей очевидно, что этот кризис наступил не в результате каких-либо недружественных действий Минска в отношении Германии или Евросоюза в целом, а вследствие односторонних деструктивных и грубо нарушающих международное право действий Брюсселя. Активную роль в этом процессе, к сожалению, играл и продолжает играть официальный Берлин.



Замминистра обратил внимание на сигнал, который подает этот визит белорусскому обществу. "Мы знаем, что, несмотря на совершенно бессовестную антибелорусскую пропаганду и потоки лжи в немецких СМИ в отношении Беларуси, в Германии есть много людей с критическим мышлением и настоящих друзей Беларуси. Надеюсь, эта поездка внесет важный вклад в восстановление белорусско-немецких контактов и взаимного доверия, в укрепление уз дружбы между белорусами и немцами", - сказал он.



Игорь Секрета высказал заинтересованность в диалоге и обмене идеями о том, как можно изменить существующее положение дел и направить белорусско-немецкие отношения в конструктивное русло.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в нормализации отношений с Германией, но не любой ценой, отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета на встрече с делегацией бранденбургских политиков и активистов, передает корреспондент БЕЛТА."Беларусь хотела бы иметь нормальные отношения с Германией. Но здесь важно понимать, что мы ничего не выпрашиваем и не стоим с протянутой рукой. Нормализация нужна, но не любой ценой, в том числе за счет отношений с нашими ближайшими союзниками и партнерами, прежде всего с Россией и Китаем, или за счет создания угроз нашей внутренней стабильности", - сказал Игорь Секрета.Он отметил, что за последние годы официальный Берлин сделал многое, чтобы уничтожить репутацию Германии в Беларуси. Восстановить доверие будет очень непросто."Сегодня мы находимся у руин того, что выстраивалось десятилетиями", - отметил замминистра иностранных дел Беларуси. Так, в результате принятых под надуманным предлогом санкций между Беларусью и Европой не работает авиа- и железнодорожное сообщение, обрушилась двусторонняя торговля. Разорваны правительственные, отраслевые и региональные связи. Идет активное уничтожение контактов в области спорта, культуры, туризма и в других сферах. Через визовую политику и другие инструменты проводится целенаправленная работа по ограничению межличностных контактов между белорусами и европейцами, в том числе немцами.