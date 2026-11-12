Секрета: Евразийская хартия может стать началом большого интеграционного процесса

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа относится к идее Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке сдержанно, в то время как в Азии интерес к ней огромен. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью изданию Berliner Zeitung, сообщает БЕЛТА.





Игорь Секрета считает хартию превосходной интеграционной инициативой. По его словам, это начало длительного процесса, но в данный момент речь еще не идет о каком-то готовом, окончательном документе.





"Европа относится к этому документу и процессу, скорее, сдержанно, тогда как к востоку от Буга интерес огромен. Полагаю, что мои коллеги-дипломаты в министерствах иностранных дел стран ЕС уже активно изучают этот вопрос и размышляют над тем, какую позицию занять: присоединиться к процессу, проявить заинтересованность, направить наблюдателей или принять участие на уровне послов", - сказал дипломат.





По его мнению, по мере приближения к урегулированию конфликта в Украине интерес к подобным инициативам будет заметно расти.





"Достаточно взглянуть на то, что мы ежедневно читаем в новостях из Литвы и Германии: там идет набор молодежи на службу в бригаду бундесвера, в то время как среди населения царит страх, стоит лишь появиться сообщениям о полетах беспилотников. Мы живем в этом кризисном регионе, и даже военные реагируют на происходящее обостренно. Они не хотят, чтобы их перебросили ближе к зоне боевых действий, где в любой момент что-то может произойти. К счастью, до этого пока не дошло, и мы делаем все, чтобы предотвратить эскалацию", - заявил замглавы МИД.-0-