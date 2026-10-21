Секрета: борьба с героизацией нацизма имеет для Беларуси особое историческое и нравственное значение

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о жертвах войны и героизме тех, кто боролся против нацистской идеологии, является неотъемлемой частью белорусской национальной идентичности. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил во время выступления в формате видео-конференц-связи на международном правозащитном мероприятии "Венские дискуссии", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.На форуме, по словам замминистра, подняты вопросы, которые имеют особое значение не только с точки зрения международных обязательств в области прав человека, но и в контексте современных политических и гуманитарных вызовов, с которыми сталкивается регион ответственности ОБСЕ. Это те темы, которые сильно политизируются либо вообще игнорируются западным сообществом.Например, для Беларуси - это противодействие героизации нацизма и его пособников, неонацизму, шовинизму, агрессивному национализму. Для Минска эта тема имеет особое историческое и нравственное значение, подчеркнул Игорь Секрета. Белорусский народ пережил тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны и внес значительный вклад в победу над нацизмом."Память о жертвах войны, разрушенных городах и сожженных деревнях, о судьбах мирных жителей и героизме тех, кто боролся против нацистской идеологии, является неотъемлемой частью нашей национальной идентичности, - заявил дипломат. - Поэтому любые попытки оправдания нацизма, героизации его пособников, реабилитации человеконенавистнических идеологий или умаления преступлений Второй мировой войны не могут рассматриваться как второстепенные вопросы исторической дискуссии. Они затрагивают основы послевоенного европейского порядка и несут риски для будущих поколений".Игорь Секрета подчеркнул, что сегодня, когда в странах Европы усиливаются острые споры об исторической памяти, национальной идентичности и оценке событий прошлого, особенно важно не допустить подмены исторических фактов политической целесообразностью."Борьба с неонацизмом требует последовательной образовательной и просветительской работы, которую на регулярной основе проводят Минск и Москва, в том числе и на площадках ОБСЕ", - сказал замглавы МИД.Так, совсем недавно в венском Хофбурге дипломатические миссии Беларуси и России провели международный круглый стол, посвященный 85-й годовщине создания нацистского лагеря смерти Малый Тростенец под Минском. Это мероприятие с лейтмотивом "Общее в памяти разных культур" стало попыткой перейти к целостному диалогу, основанному на общей ответственности за сохранение памяти о жертвах нацизма, отметил дипломат.Мероприятие было организовано в Вене под эгидой Постоянного представительства России при ОБСЕ и при поддержке Постоянного представительства Беларуси при ОБСЕ. В форуме приняли участие руководство внешнеполитических, иных государственных и общественных ведомств Беларуси и России, представители швейцарского председательства ОБСЕ, дипломаты, эксперты и активисты общественных организаций из Беларуси, России, Швейцарии, Казахстана, Израиля, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Испании, Сербии, Таджикистана, Кыргызстана, США, Польши, Греции, Латвии и Литвы, а также профильных институтов ОБСЕ.-0-