С Беларусью нас связывает проверенная временем дружба - посол Вьетнама

"Продолжая эти славные традиции, представители вьетнамской общины в Беларуси на протяжении многих лет благодаря вниманию и активной поддержке государства спокойно живут, работают на гостеприимной белорусской земле, - продолжил посол. - Наши соотечественники неизменно соблюдают законодательство, вносят свой вклад в социально-экономическое развитие Беларуси и служат прочным мостом, укрепляющим дружбу между двумя народами. Я убежден, что данный круглый стол поспособствует дальнейшему углублению традиционного сотрудничества между Вьетнамом и Беларусью".

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам установлены 24 января 1992 года. Политическое взаимодействие между странами, построенное на традиционных отношениях дружбы, доверия и взаимопонимания, динамично развивается в соответствии с достигнутым уровнем белорусско-вьетнамского стратегического партнерства. Поддерживается диалог на высшем уровне.-0-

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам и Беларусь связывают давние отношения традиционной дружбы, проверенные временем. Важность этого отметил посол Социалистической Республики Вьетнам в Беларуси Нгуен Ван Чунг, выступая 16 ноября на белорусско-вьетнамском круглом столе в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.Дипломат обратил внимание: "Искренняя и весомая помощь братского белорусского народа в годы борьбы вьетнамского народа за национальную независимость навсегда остается в сердцах жителей Вьетнама. Сегодня на мероприятии присутствуют ветераны, которые участвовали в той освободительной войне, а также члены Общества дружбы Беларусь-Вьетнам. Накануне 35-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, которое мы отметим в начале 2027 года, мы еще больше ценим общие воспоминания и годы тесной сплоченности, а также полны решимости и дальше укреплять и развивать наши отношения".Председатель президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова рассказала о том, что в стенах Дома дружбы проводится немало интересных мероприятий, посвященных белорусско-вьетнамскому сотрудничеству и углублению понимания между народами двух стран.На круглом столе выступили руководитель вьетнамской диаспоры в Республике Беларусь Чыонг Конг Дао, председатель белорусского союза ветеранов вьетнамской войны Василий Брага, а также ветераны-интернационалисты, принимавшие участие в освободительной войне во Вьетнаме.Во встрече также принимали участие представители Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси, главного управления юстиции Минского горисполкома, которые ответили на интересующие вьетнамскую диаспору вопросы.Представители вьетнамской диаспоры рассказали о том, что комфортно чувствуют себя в Беларуси, некоторые из них остались у нас после окончания учебы, создали здесь семьи, у них растут дети, внуки. Речь также шла о том, что некоторые вьетнамские выпускники белорусских вузов занимали и занимают высокие должности у себя на родине, при этом не забывают о стране, где учились. К примеру, это выпускник факультета журналистики БГУ Нгуен Туан Фонг, который на протяжении десятков лет способствует укреплению белорусско-вьетнамского сотрудничества. Он работал заместителем начальника департамента международных связей ЦК Коммунистической партии Вьетнама, сейчас возглавляет вьетнамско-белорусское общество дружбы.