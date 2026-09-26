Рыженков: западные "правила" - это дорожные знаки, где себе всегда зеленый свет

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стремление жить за счет других так и осталось главным нарративом развития коллективного Запада. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.



Во время своего выступления Максим Рыженков сделал историческую отсылку. В 1945 году в Сан-Франциско, на учредительной конференции ООН, президент США Гарри Труман произнес слова, которые сегодня звучат как пророчество: "Как бы ни была велика наша сила, мы должны отказать себе в праве всегда поступать так, как нам вздумается".

"И если бы все те, чья сила велика, действовали так, как сказал Труман, мы бы избежали многих войн и конфликтов. Но, к сожалению, стремление жить за счет других так и осталось главным нарративом развития коллективного Запада, - заявил министр. - В эпоху холодной войны баланс сил обеспечивался системой сдержек и противовесов двух противоборствующих политических систем. Но с 1990-х годов, когда это равновесие рухнуло, политика неограниченного превосходства начала стремительно нарастать".По его словам, в последние годы эта политика достигла апогея: западные страны фактически попрали международное право и начали принуждать всех действовать на основании так называемых "правил", разрушая неугодные страны и подавляя непокорные народы. "А эти правила - как знаки в городе, который они сами спроектировали. Себе - всегда зеленый свет. Всем остальным - красный", - отметил дипломат.Максим Рыженков не стал останавливаться на метафорах и привел несколько примеров: "Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла, Куба, Иран, Палестина - вот далеко не вся география стран, которые были или остаются в фокусе алчного западного интереса. Теперь добавьте к этому несправедливую глобальную торговлю, где правила пишутся под интересы транснациональных корпораций. А также незаконные односторонние санкции, которые душат целые народы. И эти тенденции только усиливаются".При этом роль ООН в урегулировании конфликтов не заметна, добавил глава белорусского МИД. Организация не смогла урегулировать ни одного из серьезных конфликтов. Ее роль чаще всего сводится к выражениям озабоченности и призывам, адресованным тем, кто уже пострадал. "Это, конечно же, порождает дальнейшую эскалацию", - подчеркнул министр.-0-