Рыженков: Запад "прессует" Россию и Беларусь, но под прицелом находятся все страны ОДКБ

"Развитие военно-политической ситуации в зоне ответственности ОДКБ, тенденции военного строительства в Европе вызывают обоснованную озабоченность и необходимость консолидации наших усилий. Хотя сегодня в большей степени прессуют Беларусь и Россию, но надо понимать, что под прицелом находятся все, в том числе страны, здесь присутствующие", - сказал Максим Рыженков.

"Поэтому необходимо укреплять единство, монолитность государств - членов организации, чтобы своевременно купировать все риски и угрозы безопасности", - подчеркнул он. "Поэтому необходимо укреплять единство, монолитность государств - членов организации, чтобы своевременно купировать все риски и угрозы безопасности", - подчеркнул он.





Для этого, по словам министра, странам ОДКБ необходимо прежде всего наращивать уровень взаимодействия в военной сфере, расширять ежегодные учения различной секторальной направленности. Второе - усиливать внешнеполитическую координацию и взаимную поддержку через согласованную и слаженную работу на площадках всех без исключения международных организаций, в первую очередь в системе ООН. Максим Рыженков поблагодарил страны ОДКБ за поддержку белорусской резолюции о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия. "Это наш общий вклад в поддержание международного мира и безопасности", - констатировал Максим Рыженков.-0-