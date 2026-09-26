Рыженков: Запад не стремится к миру в Украине, его цель - цивилизационное поражение России

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад не стремится к миру в Украине, его цель - нанести цивилизационное поражение России. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Западным элитам не по душе новый многополярный мир, в котором их голос перестает быть решающим. Но вместо того, чтобы адаптироваться к позитивным переменам, они продолжают инструментализировать нестабильность. Нам в Беларуси это ярче всего видно на примере Украины. Разве ЕС там стремится к миру? Да нет. Его цель, как они говорят, - нанести цивилизационное поражение России. Ослабить, унизить, сломать и дальше жить за счет российских ресурсов. Но не ценой жизни своих граждан, а ценой жизни простых украинцев", - отметил Максим Рыженков.Министр подчеркнул, что такая война выгодна Западу, поскольку позволяет создать образ врага, мобилизовать собственное население под предлогом коллективной угрозы, списать экономические провалы, оправдать милитаризацию и обогатиться. Поэтому и нужен конфликт - управляемый, замороженный, вечный.-0-