Рыженков: Запад не стремится к миру в Украине, его цель - цивилизационное поражение России

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад не стремится к миру в Украине, его цель - нанести цивилизационное поражение России. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр подчеркнул, что такая война выгодна Западу, поскольку позволяет создать образ врага, мобилизовать собственное население под предлогом коллективной угрозы, списать экономические провалы, оправдать милитаризацию и обогатиться. Поэтому и нужен конфликт - управляемый, замороженный, вечный.-0-