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Рыженков: войны, санкции и политизация природоохранных площадок усугубляют климатический кризис 

Опубликовано:

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Политика
24 сентября 2026, 02:16

Рыженков: войны, санкции и политизация природоохранных площадок усугубляют климатический кризис 

Максим Рыженков. Скриншот видео
Максим Рыженков. Скриншот видео
Максим Рыженков. Скриншот видео
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войны, санкции и политизация природоохранных площадок усугубляют климатический кризис. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на совещании высокого уровня по вопросам принятия мер в связи с изменением климата и справедливого перехода к чистой энергии, которое прошло в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.  "Все говорят, что изменение климата представляет собой самый большой вызов современности. Ситуация в этой области продолжает обрастать очень тревожными тенденциями: это участившиеся засухи, лесные пожары, обмеление рек. Мы видим это не только в уязвимых регионах планеты: сегодня, оказывается, уже центр Европы является таким уязвимым местом. И пока многие требуют решительных действий, надо честно для начала спросить: а кто же создал этот кризис?" - задал риторический вопрос Максим Рыженков. 
 
Министр отметил, что индустриальная мощь Запада веками строилась на угле и стали - сначала своих, а затем за счет колониальных стран. 
 
"Именно тогда закладывались основы климатических угроз, которые мы ощущаем сегодня. Когда экстенсивная модель развития исчерпала себя, то определенные страны начали манипулировать "зеленой" повесткой, пытаясь сдерживать развитие стран Глобального большинства, которые начали восстанавливать контроль за своими ресурсами. Такая политика, которая пронизана откровенным лицемерием, сопровождается еще и действиями, которые усугубляют климатическую ситуацию на нашей планете, - обратил внимание дипломат. - Во-первых, через развязанные войны и конфликты, которые сами по себе оставляют колоссальный экологический след: от разливов нефти, взрывов, выбросов от военной техники, пожаров на нефтехранилищах"
 
Во-вторых, добавил глава МИД, через незаконные односторонние санкции, которые затрудняют для десятков стран доступ к чистым технологиям и возобновляемой энергетике. 
 
"В-третьих, даже через такие вещи, как бойкот воздушного пространства, например, России и Беларуси, который затрудняет для многих стран авиадвижение, удлиняет маршруты и многократно увеличивает углеродный след. В-четвертых, через политизацию природоохранных международных площадок, которые все меньше занимаются решением конкретных проблем, а превращаются в инструмент политического давления. Если мы перестанем заниматься такими вещами, то всем нам будет лучше дышать на нашей планете", - сказал Максим Рыженков.
 
Он подчеркнул, что Беларусь принимает конкретные меры в рамках климатической повестки. Особый акцент страна делает на переходе к чистой энергии. 
 
"И мы уже снизили выбросы парниковых газов более чем на 40% по сравнению с 1990-м годом. Эта тема в фокусе Национального плана адаптации к изменению климата до 2040 года. Это конкретный документ, в котором зафиксированы системные меры по защите водных ресурсов, внедрению засухоустойчивых технологий в сельском хозяйстве и снижению рисков для всех секторов экономики. Мы эффективно развиваем зеленую и атомную энергетику. Ввод Белорусской АЭС позволяет нам ежегодно сокращать выбросы парниковых газов более чем на семь миллионов тонн. Это реальный вклад в сохранение нашего общего планетарного климата. Мы также фиксируем положительный эффект от электрификации нашего транспорта и использования электроэнергии для отопления жилья", - отметил Максим Рыженков. 
 
Министр убежден, что климатический кризис можно преодолеть лишь сообща. "Мы призываем всех к совместной работе - на равных и без двойных стандартов. Давайте сохраним планету для будущих поколений", - резюмировал дипломат.-0- 
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