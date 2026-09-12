Рыженков в Нью-Дели обсудил с рядом иностранных коллег снятие визовых ограничений 

Максим Рыженков по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко принимает участие в XVIII саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели. Столица Индии принимает 26 делегаций из разных стран, включая государства-партнеры БРИКС, а также международные организации. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-





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12 сентября, Нью-Дели /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели провел ряд встреч с зарубежными коллегами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.На встрече с министрами иностранных дел Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Уганды и Уругвая в фокусе внимания были вопросы снятия имеющихся визовых ограничений, проведения заседаний двусторонних комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, межмидовских консультаций, а также поддержки на международных площадках.Кроме того, состоялись неформальные контакты белорусского министра с руководством государств и внешнеполитических ведомств стран - членов и партнеров БРИКС. В частности, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг выразили признательность за активное развитие Беларусью отношений с этими странами, а также передали самые теплые пожелания главе белорусского государства Александру Лукашенко.В этот же день в рамках работы с бизнес-сообществом Индии Максим Рыженков провел встречи по линии торгово-промышленной палаты, а также с крупными индийскими предпринимателями. Глава белорусского внешнеполитического ведомства также провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, во время которой подтвердил намерение Беларуси завершить процесс своего присоединения к банку.