Рыженков: страны должны предоставить ООН реальную возможность действовать

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства-члены ООН погрязли в бесконечных дискуссиях, но так и не предоставили организации реальной возможности действовать. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.

Рыженков дал рецепт, как вернуть ООН ее предназначение Говоря о теме нынешней дискуссии ("Восстанавливая доверие, управляя преобразованиями: ООН, работающая в интересах всех"), Максим Рыженков констатировал, что доверие между государствами сегодня находится на самой низкой точке со времен холодной войны.



"Необходимые преобразования пробуксовывают. Все больше раздается голосов, что ООН не работает в интересах всех и не способна управлять переменами. Во многом и потому, что мы, государства-члены, погрязли в бесконечных дискуссиях, но так и не предоставили организации реальной возможности действовать. Именно поэтому тема сессии звучит сегодня как приговор нашей коллективной нерешительности и одновременно как диагноз, предполагающий срочное лечение", - заявил белорусский дипломат.

По его словам, системный кризис международных отношений виден повсюду: воздух наполнен тревогой от Европы до Ближнего Востока, от Азии до Африки и Латинской Америки.



"Мир захлестывают войны и конфликты. Они уносят жизни, разделяют семьи, превращают цветущие города в руины, порождают все новые и новые волны вынужденной миграции. Разрушаются глобальные цепочки поставок. Энергетический кризис переплетается с продовольственным. Все это особенно бьет по наиболее уязвимым слоям населения", - обратил внимание министр. Говоря о теме нынешней дискуссии ("Восстанавливая доверие, управляя преобразованиями: ООН, работающая в интересах всех"), Максим Рыженков констатировал, что доверие между государствами сегодня находится на самой низкой точке со времен холодной войны."Необходимые преобразования пробуксовывают. Все больше раздается голосов, что ООН не работает в интересах всех и не способна управлять переменами. Во многом и потому, что мы, государства-члены, погрязли в бесконечных дискуссиях, но так и не предоставили организации реальной возможности действовать. Именно поэтому тема сессии звучит сегодня как приговор нашей коллективной нерешительности и одновременно как диагноз, предполагающий срочное лечение", - заявил белорусский дипломат.По его словам, системный кризис международных отношений виден повсюду: воздух наполнен тревогой от Европы до Ближнего Востока, от Азии до Африки и Латинской Америки."Мир захлестывают войны и конфликты. Они уносят жизни, разделяют семьи, превращают цветущие города в руины, порождают все новые и новые волны вынужденной миграции. Разрушаются глобальные цепочки поставок. Энергетический кризис переплетается с продовольственным. Все это особенно бьет по наиболее уязвимым слоям населения", - обратил внимание министр.

Еще более тревожным сигналом он назвал развал системы стратегической стабильности. Впервые с 1970-х годов между крупнейшими ядерными державами не осталось юридически обязывающих ограничений на стратегические вооружения. То есть нет договоров, механизмов верификации и предсказуемости.



"Человечество снова балансирует на грани существования, которую мы надеялись навсегда оставить в прошлом веке. Как же мы дошли до такой точки? - задался вопросом глава МИД. - Это ведь не стечение обстоятельств. Это закономерный результат действий отдельных государств по целенаправленному подрыву системы международных отношений. Чтобы мир развивался не по законам мирного сосуществования, а по принципу права силы и политического эгоизма. Если мы действительно хотим восстановить доверие, мы должны не прятаться за дипломатическими реверансами, а честно назвать причины кризиса".-0-