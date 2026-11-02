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Рыженков: странам ШОС важно правильно использовать богатый потенциал организации

Опубликовано:

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Политика
02 ноября 2026, 11:53

Рыженков: странам ШОС важно правильно использовать богатый потенциал организации

Максим Рыженков
Максим Рыженков
Максим Рыженков
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) важно правильно использовать богатый экономический, технологический, промышленный потенциал организации, отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на Форуме ШОС по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня ШОС превратилась в авторитетную региональную структуру и на деле становится опорой многополярности, демонстрируя серьезную поддержку своим странам за счет своих преимуществ. Это богатый экономический, технологический, промышленный потенциал, а также человеческий ресурс, - сказал Максим Рыженков. - Мы должны правильно задействовать эти преимущества, чтобы обеспечить бесшовное взаимовыгодное перемещение товаров и услуг, рабочей силы, капитала, создать эффективные транспортные артерии и промышленную кооперацию на благо развития наших стран и народов".
Максим Рыженков уверен, что сотрудничество на пространстве ШОС в таких сферах, как энергетика и высокие технологии, позволит быстрее осваивать новые рынки и формировать энергетическую независимость и технологический суверенитет, что в нынешних условиях является важнейшей инвестицией в ускоренное развитие стран - членов ШОС. Укрепление экономической направленности позволяет обеспечивать безопасность стран и делать их более устойчивыми ко всем вызовам и угрозам современности. 

"Шанхайский дух - это не просто слова, это фундамент, на котором мы строим сотрудничество и который позволяет нам вместе отвечать на общие вызовы. Взаимное доверие, солидарность, внутренняя монолитность и сплоченность стали визитной карточкой ШОС, сделали ее привлекательной для других государств", - отметил министр.
В этом контексте отмечена роль Китая, государства, стоявшего у истоков организации и во многом определившего ее философию и ставшего локомотивом институционального развития. Не менее весом вклад и России, другого ведущего государства - основателя ШОС, которое последовательно отстаивает принципы равноправия и неделимости безопасности и вносит весомую лепту в укрепление транспортно-логистической, энергетической и продовольственной взаимозависимости в ШОС.
По словам министра, ШОС с самого начала строилась на согласии и равноправии, на принципах консенсуса и уважения. "Беспрецедентное количество глобальных вызовов, угроз влияет на региональную безопасность и стабильность. Складывающаяся ситуация, где доминирует право сильного, а не сила международного права, политическое давление, все отчетливее указывает на необходимость совершенствования деятельности многосторонних механизмов взаимодействия. В связи с этим очевиден запрос на многополярность, на справедливое мироустройство, в котором учитываются интересы глобального большинства, а не только малой группы отдельных государств", - отметил Максим Рыженков.  
Европа в условиях дальнейшего скатывания к самоизоляции уже не может позиционировать себя как прогрессивная часть Евразийского региона, являясь сегодня источником нестабильности и напряженности, заметил министр. "Это все мы видим сегодня с картинок средств массовой информации в том числе. В связи с этим представляется вполне логичной ставка на объединение государств, которые способны вести диалог в пользу мира, гармонии и развития", - сказал он.-0-

Фото Татьяны Матусевич
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