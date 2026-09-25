Рыженков: солидарность и ответственность должны стать основой глобального реагирования на пандемии





Максим Рыженков отметил, что шесть лет назад пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала глобальную взаимозависимость: вирус стремительно распространился по миру, не признавая ни стран, ни границ, ни народов. Однако, вместо того чтобы сплотиться, мир разъединился: границы закрылись, большинство государств замкнулись в собственных национальных "крепостях", а международная торговля в целом значительно сократилась.





"При этом группа западных стран взяла на себя роль учителя, давая наставления всем остальным как себя вести: закрывайте границы, останавливайте производство, загоняйте население по домам. Более того, монополизировав разработку вакцин и контролируя их распределение, Запад, по сути, присвоил себе и право определения окончательного диагноза. А это не что иное, как коррупция, служащая обогащению фармацевтических транснациональных корпораций", - заявил глава МИД.





По его словам, оглядываясь назад, очевидно, что социальные и общественные издержки на порядок превзошли пользу от ограничений.





"Беларусь тогда предвидела эти риски, поэтому избрала иной, более дальновидный путь, - заметил Максим Рыженков. - Мы оставались открытыми, активно выступали за объединение усилий. Минск протянул руку помощи другим государствам, обеспечивал бесперебойный транзит гуманитарных и медицинских грузов, сохранил работу критически важных производств. В то время как практически все страны остановили деятельность своих авиакомпаний, белорусская "Белавиа" продолжала выполнять рейсы, вывозя и наших граждан, и иностранцев из зон бедствия и обеспечивая транспортное сообщение".





"Мы доказали, что даже в условиях глобального хаоса солидарность и ответственность перед партнерами эффективнее, чем эгоизм и самоизоляция. Это позволило нам не только сберечь экономические связи, но и внести реальный вклад в продовольственную и логистическую безопасность", - обратил внимание глава белорусского внешнеполитического ведомства.





Максим Рыженков также напомнил, что в 2021 году Беларусь поддержала идею разработки международного соглашения по пандемиям, активно участвуя в переговорах и внося конкретные предложения.





"Однако сегодня мы видим, что не удается объединить усилия. Пока эксперты спорят о формулировках протокола к соглашению, регулирующего систему доступа к патогенам и совместного использования выгод, страны ЕС продолжают политику санкций, которые блокируют для многих стран доступ к жизненно важным лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию. Поэтому мы призываем четко зафиксировать в протоколе обязательства воздерживаться от введения любых ограничений на поставки медицинской продукции во время чрезвычайных ситуаций", - сказал Максим Рыженков.

Министр подчеркнул, что солидарность в области глобального здравоохранения должна выражаться в своевременном обмене информацией, совместных исследованиях, укреплении эпидемиологического надзора и, что критически важно, во взаимной поддержке. "Беларусь готова работать со всеми странами по согласованию таких подходов в протоколе", - резюмировал он.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солидарность и ответственность должны стать основой глобального реагирования на пандемии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 25 сентября на совещании высокого уровня по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и реагирования на них, которое было организовано на 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.