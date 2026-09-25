Рыженков: солидарность и ответственность должны стать основой глобального реагирования на пандемии

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 25 сентября 2026
Минск-Уручье +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:27 "Зубры" против "Драконов". Минское "Динамо" завершает выездную серию Спорт
23:21 "Историческая ретроспектива". Программу к 270-летию Моцарта представят в Белгосфилармонии Афиша
23:11 "Политика здравого смысла". Боровик о национальной стратегии Беларуси Общество
22:58 Забронировать тур, поделиться впечатлениями. Цифровую платформу для туристов развивают в Беларуси Общество
22:53 "Зенит" победил "Уралмаш" в первом матче Единой лиги ВТБ Спорт
22:45 "Соседей не выбирают". В Новополоцке прошел круглый стол о диалоге Беларуси и Латвии Регионы
22:34 "Мы за нормализацию отношений". Шпилевская о выстраивании диалога по внешнему контуру Общество
22:29 Трансграничные туры и путешествия в любой сезон. По каким направлениям будет развиваться туризм? Общество
22:21 Путин: Россия после ударов ВСУ еще подумает, возобновлять ли переговоры В мире
22:15 Хоккеисты "Динамо-Шинника" потерпели первое поражение в сезоне МХЛ Спорт
22:11 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 октября Экономика
22:08 Пешеходный мост над Лебяжьим прудом в гомельском парке закроют на капремонт Регионы
22:06 Bloomberg сообщил, что Трамп призвал Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным В мире
21:59 Наличие базы войск США в Польше - существенный рычаг влияния на руководство этой страны - Булавко Общество
21:53 Футболисты Армении победили команду Латвии в первом туре Лиги наций Спорт
21:49 В Португалии водители устроили акции протеста против роста цен на топливо В мире
21:46 Путин заявил о планах принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае В мире
21:40 Уберечь от беды в холодный период. Учебно-полевой сбор курсантов МЧС стартовал в Гродненской области Регионы
21:30 Рыженков: солидарность и ответственность должны стать основой глобального реагирования на пандемии Политика
21:25 Спортивные акробаты из Беларуси претендуют на 13 наград чемпионата мира Спорт
21:23 Лидеры США и КНР договорились углублять отношения стратегической стабильности В мире
21:12 Семейный праздник, музыка и "дикий вкус". Какая атмосфера встретила гостей "Зубр-феста" Общество
20:51 Самолет с офицерами ВС ДРК потерпел крушение, погибли 10 человек В мире
20:44 Новая техника, кооперация, импортозамещение. Как развивается промышленность Беларуси Экономика
20:35 Кинопрокат, кассовые сборы. Стратегическое развитие кинематографии обсудили на "Беларусьфильме" Общество
20:29 Белорусы Сапего и Дроздов набрали очки в матчах КХЛ Спорт
20:27 В ста городах Германии прошли протесты школьников против воинской повинности В мире
20:14 МВД: безопасность граждан остается приоритетом для милиции Общество
20:01 Почти два десятка концертов в месяц и новый проект. Как Гродненская филармония вступает в 40-й сезон Культура
19:51 Стратегии привлечения туристов из стран Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске Общество
Все новости
Все новости

Рыженков: солидарность и ответственность должны стать основой глобального реагирования на пандемии

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
25 сентября 2026, 21:30

Рыженков: солидарность и ответственность должны стать основой глобального реагирования на пандемии

Максим Рыженков. Скриншот видео ООН
Максим Рыженков. Скриншот видео ООН
Максим Рыженков. Скриншот видео ООН
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солидарность и ответственность должны стать основой глобального реагирования на пандемии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 25 сентября на совещании высокого уровня по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и реагирования на них, которое было организовано на 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА. 

Максим Рыженков отметил, что шесть лет назад пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала глобальную взаимозависимость: вирус стремительно распространился по миру, не признавая ни стран, ни границ, ни народов. Однако, вместо того чтобы сплотиться, мир разъединился: границы закрылись, большинство государств замкнулись в собственных национальных "крепостях", а международная торговля в целом значительно сократилась. 

"При этом группа западных стран взяла на себя роль учителя, давая наставления всем остальным как себя вести: закрывайте границы, останавливайте производство, загоняйте население по домам. Более того, монополизировав разработку вакцин и контролируя их распределение, Запад, по сути, присвоил себе и право определения окончательного диагноза. А это не что иное, как коррупция, служащая обогащению фармацевтических транснациональных корпораций", - заявил глава МИД. 

По его словам, оглядываясь назад, очевидно, что социальные и общественные издержки на порядок превзошли пользу от ограничений.

"Беларусь тогда предвидела эти риски, поэтому избрала иной, более дальновидный путь, - заметил Максим Рыженков. - Мы оставались открытыми, активно выступали за объединение усилий. Минск протянул руку помощи другим государствам, обеспечивал бесперебойный транзит гуманитарных и медицинских грузов, сохранил работу критически важных производств. В то время как практически все страны остановили деятельность своих авиакомпаний, белорусская "Белавиа" продолжала выполнять рейсы, вывозя и наших граждан, и иностранцев из зон бедствия и обеспечивая транспортное сообщение".

"Мы доказали, что даже в условиях глобального хаоса солидарность и ответственность перед партнерами эффективнее, чем эгоизм и самоизоляция. Это позволило нам не только сберечь экономические связи, но и внести реальный вклад в продовольственную и логистическую безопасность", - обратил внимание глава белорусского внешнеполитического ведомства. 

Максим Рыженков также напомнил, что в 2021 году Беларусь поддержала идею разработки международного соглашения по пандемиям, активно участвуя в переговорах и внося конкретные предложения. 

"Однако сегодня мы видим, что не удается объединить усилия. Пока эксперты спорят о формулировках протокола к соглашению, регулирующего систему доступа к патогенам и совместного использования выгод, страны ЕС продолжают политику санкций, которые блокируют для многих стран доступ к жизненно важным лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию. Поэтому мы призываем четко зафиксировать в протоколе обязательства воздерживаться от введения любых ограничений на поставки медицинской продукции во время чрезвычайных ситуаций", - сказал Максим Рыженков. 
Министр подчеркнул, что солидарность в области глобального здравоохранения должна выражаться в своевременном обмене информацией, совместных исследованиях, укреплении эпидемиологического надзора и, что критически важно, во взаимной поддержке. "Беларусь готова работать со всеми странами по согласованию таких подходов в протоколе", - резюмировал он.-0-
Теги
ООН Рыженков
Новости рубрики Политика
Фото из архива Евразийская хартия: от идеи Минска до переговоров в Нью-Йорке - что изменит новый документ
Фото МИД В Нью-Йорке дан старт переговорам по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке
Фото из архива Белорусские дипломаты на площадке ЮНКТАД высказались о ключевом национальном приоритете страны
Белорусско-пакистанские связи являются примером долгосрочного партнерства - Ипатов
Максим Рыженков и Бруно Родригес Паррилья. Фото МИД Беларусь подтвердила неизменную поддержку Кубы и готовность продолжать гуманитарную помощь
Ким Сон Ген и Максим Рыженков. Фото МИД Рыженков и замглавы МИД КНДР обсудили открытие посольства и безвиз
  • Главная
  • Рыженков: солидарность и ответственность должны стать основой глобального реагирования на пандемии
    • Главное
    "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники
    Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 
    Трансграничные туры и путешествия в любой сезон. По каким направлениям будет развиваться туризм?
    Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости
    Топ-новости
    От руководителя холдинга до вице-премьера. Лукашенко с каждого спросил за свой "участок фронта"
    "Как он управляет этой махиной?" Лукашенко обозначил задачу по отладке процессов в крупных хозяйствах
    "Надо делать быстрее". Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли
    Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно
    Евразийская хартия: от идеи Минска до переговоров в Нью-Йорке - что изменит новый документ
    Кинопрокат, кассовые сборы. Стратегическое развитие кинематографии обсудили на "Беларусьфильме"
    "Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента
    Готовность объектов теплоснабжения в Беларуси обеспечена на 100% - МЖКХ
    Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военнослужащих
    Масштабная модернизация позволяет наращивать промышленный потенциал Беларуси - Каранкевич
    Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий
    Белорусские дипломаты на площадке ЮНКТАД высказались о ключевом национальном приоритете страны
    Белорусско-пакистанские связи являются примером долгосрочного партнерства - Ипатов
    Беларусь занимает высокие позиции в мире по количеству женщин в науке - Абельская
    Союзные соцгарантии: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.