Рыженков: СНГ имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста, предела интеграции нет

Министр отметил, что в этом году СНГ исполняется 35 лет. "На фоне совместно достигнутого нами за последнюю треть века встает вопрос, есть ли сегодня предел нашей интеграции. По мнению белорусской стороны, конечно же, предела интеграции нет. Сегодня мир вплотную приблизился к фундаментальному переустройству. Именно на этом фоне СНГ имеет все предпосылки для своего дальнейшего развития и роста", - заявил он.





"Своей первоочередной целью мы должны ставить преодоление или упреждение имеющихся внутри организации некоторых разночтений или несогласованности. Нам необходимо продолжать работать над повышением роли СНГ как устойчивой многосторонней площадки в Большой Евразии, где мы все говорим одним голосом", - сказал Максим Рыженков.