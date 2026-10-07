Рыженков: СНГ имеет все предпосылки для дальнейшего развития и роста, предела интеграции нет

Министр отметил, что в этом году СНГ исполняется 35 лет. "На фоне совместно достигнутого нами за последнюю треть века встает вопрос, есть ли сегодня предел нашей интеграции. По мнению белорусской стороны, конечно же, предела интеграции нет. Сегодня мир вплотную приблизился к фундаментальному переустройству. Именно на этом фоне СНГ имеет все предпосылки для своего дальнейшего развития и роста", - заявил он.
"Своей первоочередной целью мы должны ставить преодоление или упреждение имеющихся внутри организации некоторых разночтений или несогласованности. Нам необходимо продолжать работать над повышением роли СНГ как устойчивой многосторонней площадки в Большой Евразии, где мы все говорим одним голосом", - сказал Максим Рыженков.
Он подчеркнул, что одним из наиболее прочных связующих элементов на пространстве Содружества остается общая память о борьбе многонационального советского народа с гитлеровскими захватчиками. "Будем и впредь последовательно отстаивать сохранение исторической правды", - сказал министр. Белорусская территория полностью была под оккупацией, и народ страны на себе испытал все элементы политики геноцида.
Глава МИД уверен, что СНГ способно внести свою лепту в формирование справедливой системы глобального управления. Тем более что Содружество уже является пространством, позволяющим решать насущные вопросы в коллективном формате.
"Призываю всех по возможности придерживаться единой позиции по глобальным и региональным вызовам, а также по вопросам укрепления доверия и неделимой безопасности на Евразийском континенте и в планетарном масштабе", - заявил Максим Рыженков.
В качестве весомого фактора для Содружества министр упомянул об избрании Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. "Мы все поддержали эту достойную кандидатуру. Рассматриваем ее как нашу совместную победу. Желаем кыргызским друзьям плодотворной работы в составе Совбеза", - сказал он.-0-
Фото Максима Гучека