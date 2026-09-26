Рыженков рассказал в ООН о вкладе Беларуси в создание нового мира

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН должна оставаться главным универсальным форумом для решения общих вызовов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.



Он отметил, что в этих условиях Беларусь вносит свой вклад в создание нового мира. Первое - продовольственная безопасность.



"Мы успешно развиваемся и вносим весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Беларусь остается надежным поставщиком удобрений, высококачественного продовольствия: мяса, молочных продуктов, зерна для стран Африки, Азии, Латинской Америки. Мы делаем это, несмотря на логистические барьеры, финансовые ограничения, транспортную блокаду, возведенные Евросоюзом", - подчеркнул Максим Рыженков. Глава МИД прежде всего напомнил, что Беларусь - страна-основательница ООН. Республика стояла у истоков организации в 1945 году. "И нам поэтому очень больно смотреть на происходящее ослабление организации. Поэтому мы критикуем ее конструктивно, желая оздоровления и обретения второго дыхания. Убеждены, что ООН должна оставаться главным универсальным форумом для решения общих вызовов", - заявил министр.Он отметил, что в этих условиях Беларусь вносит свой вклад в создание нового мира."Мы успешно развиваемся и вносим весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Беларусь остается надежным поставщиком удобрений, высококачественного продовольствия: мяса, молочных продуктов, зерна для стран Африки, Азии, Латинской Америки. Мы делаем это, несмотря на логистические барьеры, финансовые ограничения, транспортную блокаду, возведенные Евросоюзом", - подчеркнул Максим Рыженков.

Второе - мирная роль. Беларусь всегда была и остается страной мира.



"Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине. Но будем откровенны: любой устойчивый мир в этой стране невозможен без устранения первопричин, которые годами игнорировались. Это и планы по включению Украины в НАТО вопреки всем реалиям безопасности. И невыполнение Минских соглашений, которые были единственным легитимным путем к миру", - сказал дипломат.



Министр напомнил, что выполнение этих соглашений саботировались с тем, чтобы затянуть время и дать возможность Украине перевооружиться. Это признали и западные политики.

"Бесконечная накачка Украины оружием ведет только к уничтожению самой Украины и ее народа. Мы призываем к скорейшему началу реальных переговоров, которые приведут к устойчивому миру", - обратил внимание руководитель внешнеполитического ведомства. "Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине. Но будем откровенны: любой устойчивый мир в этой стране невозможен без устранения первопричин, которые годами игнорировались. Это и планы по включению Украины в НАТО вопреки всем реалиям безопасности. И невыполнение Минских соглашений, которые были единственным легитимным путем к миру", - сказал дипломат.Министр напомнил, что выполнение этих соглашений саботировались с тем, чтобы затянуть время и дать возможность Украине перевооружиться. Это признали и западные политики."Бесконечная накачка Украины оружием ведет только к уничтожению самой Украины и ее народа. Мы призываем к скорейшему началу реальных переговоров, которые приведут к устойчивому миру", - обратил внимание руководитель внешнеполитического ведомства.

Третье - евразийская архитектура безопасности. Особый приоритет Беларуси в этом вопросе - обеспечение евразийской безопасности. С 2023 года страна успешно проводит в своей столице международную конференцию по этой теме, где эксперты из разных уголков Евразии обсуждают пути решения проблем континента.



Беларусь совместно с Россией также успешно продвигает идею разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Эта инициатива связана с попыткой создать новую архитектуру равной и неделимой безопасности на огромном континенте от Атлантики до Тихого океана.

Глава МИД также обратил внимание на открытость Беларуси к диалогу: "Мы готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами. Мы оставляем открытое окно и для тех западных политиков, кто действительно готов к равноправному диалогу. Но есть вещи, которые для нас неприемлемы: давление, диктат, ультиматумы и незаконные санкции". Особый приоритет Беларуси в этом вопросе - обеспечение евразийской безопасности. С 2023 года страна успешно проводит в своей столице международную конференцию по этой теме, где эксперты из разных уголков Евразии обсуждают пути решения проблем континента.Беларусь совместно с Россией также успешно продвигает идею разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Эта инициатива связана с попыткой создать новую архитектуру равной и неделимой безопасности на огромном континенте от Атлантики до Тихого океана.Глава МИД также обратил внимание на открытость Беларуси к диалогу: "Мы готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами. Мы оставляем открытое окно и для тех западных политиков, кто действительно готов к равноправному диалогу. Но есть вещи, которые для нас неприемлемы: давление, диктат, ультиматумы и незаконные санкции".

Подытоживая, Максим Рыженков констатировал, что однополярный мир тонет. Элиты Запада, привыкшие к господству, пытаются удержать его наплаву, но в своих тщетных усилиях лишь сеют хаос.



"Мы говорили об этой тревожной тенденции и в прошлом году, призывая к действиям. Но видим, что ничего не меняется, становится только хуже. Поэтому Беларусь и страны Глобального большинства не желают тонуть с остатками этого корабля и выбирают иной путь: мы строим многополярный, справедливый мир равных государств в интересах всех народов. У нас другого пути нет!" - заключил белорусский дипломат.-0-





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