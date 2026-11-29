По его словам, есть в настоящее время все предпосылки для того, чтобы наполнить визит на высшем уровне практическим содержанием.-0-
Политика
29 ноября 2026, 21:43
Рыженков рассказал о возможных сроках визита Лукашенко в Индию
Максим Рыженков. Фото из архива
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил главу белорусского государства Александра Лукашенко посетить с визитом Индию. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр иностранных дел Максим Рыженков, сообщает БЕЛТА.
"Было приглашение от премьер-министра Моди нашему Президенту посетить Индию. Возможно, даже и в первой половине следующего года", - сказал Максим Рыженков.
По его словам, есть в настоящее время все предпосылки для того, чтобы наполнить визит на высшем уровне практическим содержанием.-0-
По его словам, есть в настоящее время все предпосылки для того, чтобы наполнить визит на высшем уровне практическим содержанием.-0-
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