7 октября, Аваза /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков предложил расширить практику сопряжения потенциала СНГ с другими интеграционными объединениями. Об этом он заявил в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях необратимых процессов регионализации и полицентричности при безусловном сохранении центральной роли ООН следует предпринимать дополнительные шаги по сопряжению потенциалов ключевых интеграционных объединений, включая ЕАЭС, ШОС, БРИКС и, конечно, СНГ. В числе положительных примеров - подписание в мае 2026 года в Астане плана мероприятий по реализации сотрудничества между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией на 2026-2030 годы. Считаем, что разработка аналогичных документов с другими интеграционными объединениями также целесообразна", - сказал министр.

Глава МИД приветствовал прошедшие в сентябре текущего года в штаб-квартире СНГ в Минске межмидовские консультации по вопросам взаимодействия со странами Африки. "Очень перспективный, важный, стремительно набирающий свой вес регион. И очень интересный для всех наших стран в плане развития политических, торгово-экономических и гуманитарных контактов", - уверен Максим Рыженков. Глава МИД приветствовал прошедшие в сентябре текущего года в штаб-квартире СНГ в Минске межмидовские консультации по вопросам взаимодействия со странами Африки. "Очень перспективный, важный, стремительно набирающий свой вес регион. И очень интересный для всех наших стран в плане развития политических, торгово-экономических и гуманитарных контактов", - уверен Максим Рыженков.

Он рассчитывает, что расширение связей по линии СНГ - Африка получит дальнейшее развитие в партнерстве между Исполкомом СНГ и Комиссией Африканского союза, а также с Секретариатом Сообщества развития Юга Африки и другими региональными интеграционными объединениями в формате "СНГ плюс". "Подумать надо и по другим регионам", - предложил министр.-0- Он рассчитывает, что расширение связей по линии СНГ - Африка получит дальнейшее развитие в партнерстве между Исполкомом СНГ и Комиссией Африканского союза, а также с Секретариатом Сообщества развития Юга Африки и другими региональными интеграционными объединениями в формате "СНГ плюс". "Подумать надо и по другим регионам", - предложил министр.-0-





Фото Максима Гучека