Рыженков: повестка саммита СНГ включает в себя очень системные вещи





7 октября, Аваза /Корр. БЕЛТА/. Повестка предстоящего в Туркменистане заседания Совета глав государств СНГ включает в себя очень системные вещи. Таким мнением поделился с журналистами министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА."На первый взгляд может показаться, что повестка нынешнего заседания Совета глав государств такая спокойная, размеренная. Но на самом деле туда заложены очень системные вещи, которые волнуют прежде всего наши страны, которые действительно вызывают нашу озабоченность, и где мы приняли решение улучшить наше взаимодействие", - сказал министр.Например, часть таких вопросов касается трансграничного и пограничного сотрудничества. "Целый ряд есть решений, заявлений, которые создают еще большую основу для деятельности наших пограничных служб по различным направлениям. От предотвращения трансграничной преступности до совместной борьбы с миграционными рисками", - рассказал Максим Рыженков.Большой блок вопросов повестки имеет гуманитарный характер, ведь именно гуманитарное сотрудничество создает матрицу отношений между государствами, отметил глава белорусского МИД. Это в том числе совместные образовательные, спортивные проекты, взаимодействие в сфере здравоохранения. "Отраслевые диалоги по этим направлениям закладывают основу человеческих контактов между странами. Они за собой тянут весь комплекс взаимоотношений. И этим сферам в повестке заседания лидеров наших стран уделено большое внимание", - заявил министр.Есть в повестке и актуальные темы в области обеспечения безопасности и ответа на современные вызовы, связанные с информационными системами, искусственным интеллектом. Речь также идет о совместных действиях по обмену информацией.Кроме того, подготовлены проекты целого ряда политических заявлений и решений, которые демонстрируют общий взгляд стран Содружества на те или иные глобальные вопросы, стоящие перед международным сообществом. "Начиная от вопросов недопущения героизации нацизма, сохранения исторической памяти и заканчивая общими подходами по укреплению взаимодействия на международной арене, выстраиванию многополярного справедливого миропорядка", - заявил Максим Рыженков.Говоря о самом СНГ, министр отметил, что это объединение имеет свой особый статус. Это не политическая, военно-политическая организация или экономическая организация с более-менее жесткими рамками и обязывающими решениями. Вместо этого Содружество является своего рода форумом, в котором могут участвовать страны с различными подходами по тем или иным вопросам, но в итоге находить формы взаимодействия и продвигать сотрудничество по самым разным направлениям. "Конечно, в рамках этой организации мы острые углы пытаемся обходить. Потому что на самом деле с достаточно разными подходами участвуют страны и не имеют каких-то четко выраженных обязательств по следованию тому или иному политическому или экономическому курсу. Здесь главное - не навредить", - отметил министр.Вместе с тем Максим Рыженков подчеркнул, что порой бывает непросто согласовать какие-то принимаемые решения и заявления. "Чем разношерстнее члены, тем гораздо тяжелее найти компромисс, - сказал глава МИД. - Но в отличие от организаций с более строгими условиями членства, здесь это все проходит в более, скажем так, лайтовом режиме. Уважительный характер".Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения.В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти.-0-