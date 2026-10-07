Рыженков: повестка саммита СНГ включает в себя очень системные вещи

Например, часть таких вопросов касается трансграничного и пограничного сотрудничества. "Целый ряд есть решений, заявлений, которые создают еще большую основу для деятельности наших пограничных служб по различным направлениям. От предотвращения трансграничной преступности до совместной борьбы с миграционными рисками", - рассказал Максим Рыженков.
Большой блок вопросов повестки имеет гуманитарный характер, ведь именно гуманитарное сотрудничество создает матрицу отношений между государствами, отметил глава белорусского МИД. Это в том числе совместные образовательные, спортивные проекты, взаимодействие в сфере здравоохранения. "Отраслевые диалоги по этим направлениям закладывают основу человеческих контактов между странами. Они за собой тянут весь комплекс взаимоотношений. И этим сферам в повестке заседания лидеров наших стран уделено большое внимание", - заявил министр.
Есть в повестке и актуальные темы в области обеспечения безопасности и ответа на современные вызовы, связанные с информационными системами, искусственным интеллектом. Речь также идет о совместных действиях по обмену информацией.
Кроме того, подготовлены проекты целого ряда политических заявлений и решений, которые демонстрируют общий взгляд стран Содружества на те или иные глобальные вопросы, стоящие перед международным сообществом. "Начиная от вопросов недопущения героизации нацизма, сохранения исторической памяти и заканчивая общими подходами по укреплению взаимодействия на международной арене, выстраиванию многополярного справедливого миропорядка", - заявил Максим Рыженков.
Говоря о самом СНГ, министр отметил, что это объединение имеет свой особый статус. Это не политическая, военно-политическая организация или экономическая организация с более-менее жесткими рамками и обязывающими решениями. Вместо этого Содружество является своего рода форумом, в котором могут участвовать страны с различными подходами по тем или иным вопросам, но в итоге находить формы взаимодействия и продвигать сотрудничество по самым разным направлениям. "Конечно, в рамках этой организации мы острые углы пытаемся обходить. Потому что на самом деле с достаточно разными подходами участвуют страны и не имеют каких-то четко выраженных обязательств по следованию тому или иному политическому или экономическому курсу. Здесь главное - не навредить", - отметил министр.
Вместе с тем Максим Рыженков подчеркнул, что порой бывает непросто согласовать какие-то принимаемые решения и заявления. "Чем разношерстнее члены, тем гораздо тяжелее найти компромисс, - сказал глава МИД. - Но в отличие от организаций с более строгими условиями членства, здесь это все проходит в более, скажем так, лайтовом режиме. Уважительный характер".
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения.
В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти.-0-
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