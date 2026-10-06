Рыженков посетит с визитом Туркменистан

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Максим Рыженков 7-9 октября совершит визит в Туркменистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



Максим Рыженков примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, проведет встречи с членами правительства Туркменистана, а также примет участие в иных мероприятиях.



Кроме того, глава МИД обсудит вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств - участников СНГ.-0-