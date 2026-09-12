Рыженков по поручению Президента представляет Беларусь на саммите БРИКС в Индии

В первый день на полях саммита состоялась встреча главы белорусского МИД с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили весь спектр двустороннего сотрудничества между Беларусью и Индией.
"В политической сфере стороны подтвердили традиционно дружеский характер белорусско-индийских отношений и положительно оценили взаимодействие на многосторонних площадках, включая БРИКС и ШОС", - рассказали в пресс-службе.
Максим Рыженков поблагодарил индийского коллегу за организацию саммита на высоком уровне и гостеприимство.
Субраманьям Джайшанкар в свою очередь отметил как крайне важную состоявшуюся 31 августа 2026 года на полях заседания Совета глав государств ШОС в Кыргызстане встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также дал высокую оценку усилиям Беларуси по урегулированию украинского кризиса и нормализации ситуации в регионе Восточной Европы.
Одним из центральных элементов встречи стало обсуждение графика двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях на ближайшую перспективу.
Кроме того, стороны затронули вопросы расширения консульского присутствия Беларуси в регионах Индии, что должно содействовать укреплению межрегиональных связей.
В торгово-экономической сфере стороны отдельно остановились на подготовке дорожной карты двустороннего сотрудничества на период 2026-2030 годов, а также на вопросах скорейшей организации 12-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры.
Важным элементом заседания Комиссии должны стать отдельные секторальные консультации с участием бизнеса и регуляторов. Реализация этих задач позволит на должном уровне подготовить контакты между двумя странами на высшем уровне.
Максим Рыженков акцентировал внимание на положительной динамике: товарооборот между странами превысил $1 млрд и продолжает расти. Особое внимание уделено продолжающимся переговорам по соглашению о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Индией; достигнута договоренность о содействии Беларуси в скорейшем завершении этого трека.
В гуманитарной сфере глава белорусской дипломатии проинформировал индийского коллегу о принятом правительством Беларуси решении о выдаче индийским гражданам белорусских электронных виз, что позволит интенсифицировать межличностные и деловые контакты. Этой же цели будет служить открытие большего количества авиарейсов между странами.-0-