Рыженков передал премьер-министру Вьетнама приглашение посетить Беларусь в 2027 году 

Во время встречи Максима Рыженкова с Ле Минь Хынгом был обсужден график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях. "Министр передал главе вьетнамского правительства приветствие от Президента Александра Лукашенко и приглашение от премьер-министра Александра Турчина посетить Беларусь, а также отметил, что визит премьер-министра Вьетнама в 2027 году органично увенчает юбилейные мероприятия, приуроченные к 35-летию установления дипломатических отношений и 70-летию визита Хо Ши Мина в Минск", - говорится в сообщении.
Ле Минь Хынг подтвердил нацеленность всех госорганов Вьетнама на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь в мае 2025 года.
Собеседники согласились с важностью скорейшего подписания дорожной карты сотрудничества на 2027-2029 годы, а также развития сотрудничества на оборонном и образовательном треках.
Стороны сошлись во мнении, что потенциал экстенсивного роста товарооборота уже исчерпывается и необходим переход к кооперации в соответствии с совместными проектами, в числе которых производство молочной продукции из белорусского сырья, сборка тракторов и создание торговых домов с выставочными и инвестиционными функциями в обеих странах.
Вьетнамская сторона выразила интерес к продукции белорусского машиностроения, включая сельскохозяйственную технику, а также к удобрениям, предложив развивать научно-техническую кооперацию по данным направлениям.-0-