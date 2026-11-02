Рыженков отметил особую роль ШОС в развитии стран на фоне политизации темы устойчивого развития 

Зачастую такие тенденции происходят, по словам министра, не без подачи некоторых органов системы ООН, несмотря на обязанность выполнять свои мандаты на беспристрастной основе и способствовать беспрепятственному освоению ресурсов в целях развития. Как показывает практика, это уже не только вопросы международной технической помощи.

Максим Рыженков убежден: без мира нет развития, а без развития нет и мира. Беларусь придает огромное значение вопросам безопасности, всегда выступала региональным донором безопасности и стабильности и готова вносить и далее свой вклад в формирование и поддержание устойчивой архитектуры безопасности на пространстве Большой Евразии.-0-





Фото Татьяны Матусевич

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема устойчивого развития приобрела в последнее время политический окрас, и в этих условиях Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет особую роль в развитии международного сообщества, отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на Форуме ШОС по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА."Наблюдается дифференцированная, основанная на страновых предпочтениях, донорская помощь по линии проектов международной технической помощи ООН в целях развития, - сказал министр, указывая на политизацию темы устойчивого развития. - Зачастую доноры пытаются не следовать национальным интересам стран-реципиентов, а все больше углубляются в политические вопросы. А односторонние принудительные меры не способствуют открытости каналов взаимодействия".Максим Рыженков считает, что за такой тактикой может стоять банальное желание доноров сдержать в развитии страны глобального большинства, включая отдельные страны - члены ШОС. "В связи с этим остается открытым вопрос даже не в отношении возможности реализации международным сообществом Повестки дня-2030 за оставшиеся четыре года. Вопрос в том, может ли вообще в нынешних условиях международное сообщество, в первую очередь, противостоять искусственным барьерам, которые мешают развитию в принципе", - обратил внимание он.Министр иностранных дел подчеркнул особую роль ШОС. "У нас нет другой альтернативы, как наращивать взаимодействие по всей повестке организации, формировать альтернативные площадки сотрудничества, чтобы эффективно противостоять незаконному санкционному давлению, развивать расчеты в национальных валютах, создавать собственные финансовые механизмы, укреплять транспортную взаимосвязанность, продовольственную и энергетическую безопасность", - отметил он, указав на необходимость учиться друг у друга, делиться опытом и лучшими практиками.Нужно демонстрировать свои сравнительные преимущества и объединять в первую очередь экономику, сказал министр. Максим Рыженков заметил, что Беларусь, например, традиционно сильна в вопросах продовольственной безопасности, производстве промышленной и специальной техники, Казахстан наращивает потенциал в зерновом производстве и агрологистике, Узбекистан - плодоовощеводстве и текстильной промышленности, Кыргызстан и Таджикистан - гидроэнергетике и водохозяйственной сфере, Индия и Пакистан - цифровых технологиях, фармацевтике, Иран - транспортно-транзитных коридорах."Синергия этих компетенций - и есть наш общий вклад в устойчивое развитие, в центре которого стоит человек. Это, по сути, может стать хорошим рецептом ШОС для будущей повестки ООН в области устойчивого развития на период и после 2030 года", - подчеркнул министр.Он добавил, что в 2030 году закончится срок выполнения Повестки дня ООН в области устойчивого развития, государства будут подводить итоги достижения Целей устойчивого развития. Повестка-2030 не является обязательным документом, но она служит важным ориентиром для стран, чтобы оценить свои усилия и место в международной системе координат в области устойчивого развития. И страны - члены ШОС не являются исключением в этом процессе."Мы все стараемся выполнить взятые на себя обязательства по Повестке дня-2030 в срок, несмотря на то, что глобальная ситуация с реализацией Целей устойчивого развития оставляет желать лучшего", - заявил он.