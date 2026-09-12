Рыженков обсудил с индийским коллегой график встреч на высшем и высоком уровнях

"Мы обсудили весь комплекс наших взаимоотношений: предстоящий график встреч на высшем и высоком уровне, проведение очередного заседания белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры, реализацию ряда идей и предложений двух сторон, введение электронных виз для граждан Индии для посещения Беларуси, открытие новых рейсов из Беларуси в Индию, а также создание дополнительных инструментов поддержания и развития двусторонней торговли и политического сотрудничества", - сказал Максим Рыженков.

Министр отметил, что отношения Беларуси с Индией развиваются очень динамично. "На протяжении последних лет товарооборот растет очень хорошо. Причем увеличивается не только объем финансовых потоков, но и расширяются группы товаров, которые идут из Беларуси в Индию и в обратном направлении. Это взаимовыгодный процесс. Кроме того, если посчитать экспорт услуг и товаров, мы вышли по прошлому году на уровень примерно $1,1 млрд. В этом году у нас уже есть порядка 25-30% роста товарооборота", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.