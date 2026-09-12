Рыженков обсудил с индийским коллегой график встреч на высшем и высоком уровнях

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 12 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:05 "Впечатлили предприятия и трудолюбие местных жителей". Гость праздника в Гомеле из азербайджанского города-побратима Регионы
14:04 Минчанка: в нашем городе хочется жить и растить детей Регионы
13:48 Моди заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать В мире
13:35 Спасатели обнаружили 10 пропавших без вести после наводнения в Непале В мире
13:35 Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет XIX саммит объединения Политика
13:34 "Минск никогда не променяю на другой город" - ветеран труда из столицы Общество
13:28 Марафон "17 граней единства" прошел в Воложине Регионы
13:26 Соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" проходят у парка Победы в Минске Общество
13:18 "Минчанка-2" без поражений прошла первый тур Молодежной волейбольной лиги России Спорт
13:11 Почти тысячелетнюю историю Минска оживили реконструкторы из Беларуси, России и Китая Регионы
13:06 "Чтобы каждый квартал был комфортен". Председатель горисполкома об ориентирах развития Гомеля Регионы
13:04 В Нью-Дели открылся XVIII саммит БРИКС Политика
12:55 Обменять неисправную технику на сувениры. В Минске 16-17 сентября пройдет экологическая акция Регионы
12:54 Шашисты из Беларуси завоевали шесть наград чемпионата мира Спорт
12:52 США сократили время защиты для танкеров, проходящих через Ормузский пролив В мире
12:50 Белорусы Березовик и Марук стали призерами Кубка сильнейших по пятиборью Спорт
12:44 Рыженков по поручению Президента представляет Беларусь на саммите БРИКС в Индии Политика
12:31 Гомель и три муниципальных округа Москвы подписали меморандумы о партнерских отношениях Регионы
12:30 Наслышаны о брестском фестивале и очень ждали поездку - главный режиссер театра из Грузии о "Белой Веже" Культура
12:13 Внешнеторговый атлас Гомеля в 2026 году пополнили семь государств - Пархамович Регионы
12:12 Без осадков и до +22°С. Синоптики рассказали о погоде в воскресенье Общество
12:05 Чем для Беларуси выгодно участие в БРИКС, рассказал Рыженков Политика
11:59 Культурно-зрелищная программа "Минск моей души" проходит у Дворца спорта. Чем она удивит? Регионы
11:54 Китайская делегация оценила динамику развития и новинки завода "БЕЛДЖИ" Экономика
11:45 Впервые в Минске состоялась премьера спектакля "Три битвы с Демоном белой кости" оперы Уцзюй Культура
11:33 Ипатов: на Минск равняются все города нашей страны Общество
11:20 Делегации городов-побратимов и городов-партнеров поздравили Гомель с 884-летием Регионы
11:14 "Мое призвание - спасать": 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске Общество
11:11 VIDEOBEL приглашает в Музей наивного искусства на свой день рождения Общество
11:02 Испания в "эпоху сжатия": коллектор у ворот. Как страна с потенциалом лидера становится должником В мире
Все новости
Все новости

Рыженков обсудил с индийским коллегой график встреч на высшем и высоком уровнях

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
12 сентября 2026, 10:54

Рыженков обсудил с индийским коллегой график встреч на высшем и высоком уровнях

Максим Рыженков и Субраманьям Джайшанкар
Максим Рыженков и Субраманьям Джайшанкар
Максим Рыженков и Субраманьям Джайшанкар
12 сентября, Нью-Дели /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий график встреч на высшем и высоком уровне обсудил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков с индийским коллегой в Нью-Дели, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.    
"Мы обсудили весь комплекс наших взаимоотношений: предстоящий график встреч на высшем и высоком уровне, проведение очередного заседания белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры, реализацию ряда идей и предложений двух сторон, введение электронных виз для граждан Индии для посещения Беларуси, открытие новых рейсов из Беларуси в Индию, а также создание дополнительных инструментов поддержания и развития двусторонней торговли и политического сотрудничества", - сказал Максим Рыженков. 
Министр отметил, что отношения Беларуси с Индией развиваются очень динамично. "На протяжении последних лет товарооборот растет очень хорошо. Причем увеличивается не только объем финансовых потоков, но и расширяются группы товаров, которые идут из Беларуси в Индию и в обратном направлении. Это взаимовыгодный процесс. Кроме того, если посчитать экспорт услуг и товаров, мы вышли по прошлому году на уровень примерно $1,1 млрд. В этом году у нас уже есть порядка 25-30% роста товарооборота", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. 

Максим Рыженков указал на то, что Беларусь удовлетворена тем, как складываются отношения с Индией. "Надеемся, что в ближайшее время порадуем наших граждан очень хорошими, интересными событиями во взаимодействии с этой страной", - резюмировал министр.

18-й саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. Столица Индии принимает 26 делегаций из разных стран, включая государства - партнеры БРИКС, а также международные организации. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-   

Читайте также:
Фото Андрея Синявского  
Теги
Беларусь Индия Рыженков
Новости рубрики Политика
Фото из архива Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет XIX саммит объединения
В Нью-Дели открылся XVIII саммит БРИКС
Рыженков по поручению Президента представляет Беларусь на саммите БРИКС в Индии
Максим Рыженков Чем для Беларуси выгодно участие в БРИКС, рассказал Рыженков
Фото из архива Беларусь выступает за укрепление международной координации в борьбе с торговлей людьми - Бельская
Фото МИД Беларусь выступила за усиление роли Африки в Совбезе ООН
  • Главная
  • Рыженков обсудил с индийским коллегой график встреч на высшем и высоком уровнях
    • Главное
    "Отставание смерти подобно". Лукашенко о важности модернизации системы связи в войсках
    Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием СК
    Рыженков по поручению Президента представляет Беларусь на саммите БРИКС в Индии
    Минск празднует День города (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
    Топ-новости
    Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств
    На защите интересов государства и граждан. Следственному комитету Беларуси - 15 лет
    VIDEOBEL приглашает в Музей наивного искусства на свой день рождения
    Испания в "эпоху сжатия": коллектор у ворот. Как страна с потенциалом лидера становится должником
    Делегации городов-побратимов и городов-партнеров поздравили Гомель с 884-летием
    Волейболистки "Минчанки" с победы стартовали в розыгрыше Кубка России
    Китайская делегация оценила динамику развития и новинки завода "БЕЛДЖИ"
    Без осадков и до +22°С. Синоптики рассказали о погоде в воскресенье
    "Мое призвание - спасать": 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске
    Сбер Банк провел бизнес-интенсив для белорусских предпринимателей
    Минсельхозпрод: обеспечение рынка отечественными яблоками развивается позитивно
    Атмосфера дружбы и яркость талантов. Фестиваль "Сожскi карагод" открылся в Гомеле
    Новый образ - новая энергия: как Betera перезапускает молодежный хоккей
    "Настоящий культурный мост между народами". Пархамович о "Сожскiм карагодзе"
    Историю - языком молодежи: в Несвиже обсудили значение Дня народного единства
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.