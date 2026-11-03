Рыженков обсудил с генсеком ОБСЕ перспективы сотрудничества Беларуси с организацией

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 3 ноября встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, находящимся в Беларуси с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.Стороны обсудили весь комплекс вопросов участия Беларуси в работе ОБСЕ и перспективы развития сотрудничества нашей страны с организацией, в том числе в контексте предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится 3-4 декабря в швейцарском городе Лугано.Министр приветствовал решение о выдвижении кандидатуры Феридуна Синирлиоглу на пост генерального секретаря ООН.Ранее в этот же день генеральный секретарь ОБСЕ был принят Президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также выступил на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности."Я придерживаюсь точки зрения, что многополярный мир и многообразие - это то, что нужно сегодня нашей планете. В душе, я уверен, вы этого принципа придерживаетесь. Вы - человек опытный. В ваше время закладывалась эта идея - сотрудничества разных стран, сотрудничества всех и со всеми, диалога и разговора. Поэтому неслучаен ваш приезд на нашу конференцию. Мы это очень ценим, - сказал глава государства на встрече с Феридуном Синирлиоглу. - Что касается ОБСЕ, должен сказать, что у нас неоднозначное отношение к этой организации в силу известных вам причин. Но, профессионально обсуждая роль ОБСЕ, хотел бы сказать, что мы всегда будем бороться за то, чтобы наша Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вернулась к своим профессиональным обязанностям и работала в направлении безопасности и сотрудничества".-0-Фото Николая Петрова