Рыженков назвал три фактора, приближающих завершение конфликта в Украине

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине скоро придет к своему завершению. Такое мнение министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков высказал в интервью газете Berliner Zeitung, сообщает БЕЛТА."У меня есть такое внутреннее чувство, что этот конфликт скоро придет к своему завершению. Потому что есть очень много сигналов и конкретных событий, которые говорят о том, что это время приближается. Первое - критическое состояние инфраструктуры и энергоснабжения в Украине непосредственно накануне отопительного сезона, что несет существенный потенциал недовольства населения. Второе - ограниченность ресурсов Украины для продолжения военных действий. Постоянная подпитка со стороны Европейского союза и НАТО больше не в состоянии решить экономические проблемы Украины", - подчеркнул Максим Рыженков.Он обратил внимание, что экономика в самих странах ЕС подвержена очень серьезным проблемам, прежде всего в части поддержания социальной инфраструктуры и решения социальных вопросов. Явным признаком этого являются многочисленные выступления граждан, недовольных политикой своих правительств, во Франции, Испании, Бельгии и других странах Евросоюза."Третье - военно-промышленный потенциал России очень стремительно набирает обороты. Это как раз в смысле поговорки о русских, которые долго запрягают, но очень быстро едут. Промышленное преимущество становится все более очевидным", - заявил министр.По словам Максима Рыженкова, как показывает практика последних лет, не всегда ведущие государства действуют в соответствии с логикой. Иногда они готовы угробить целую страну, чтобы всем доказать, что они вроде как победили. "И многие политики на Западе, которые поставили всю свою политическую судьбу на карту конфронтации с Россией, в случае завершения конфликта на условиях России будут, видимо, вынуждены распрощаться с карьерой. Потому что с них спросят за эти потерянные годы и серьезные упущения в развитии стран, которые они представляют", - пояснил глава МИД.Прямой диалог между Вашингтоном и Москвой, по мнению белорусского дипломата, является одним из ключевых факторов скорейшего урегулирования конфликта в Украине."Потому что самое современное западное оружие, несмотря на все амбиции Европы, все-таки производится в США. И мы видели: как только возникали проблемы со Starlink, сразу же проявлялись очень серьезные проблемы у украинской армии на фронте - от систем поражения дронов до ПВО и ракет дальнего действия. Без американского оружия у Украины просто нет шансов на какое-либо решение вопроса так, как ей хотелось бы, - отметил Максим Рыженков. - С другой стороны, позиция США показательна как позиция государства, которое силой своей экономики и внешней политики способно продавливать самые серьезные вопросы".По наблюдениям министра, манера Дональда Трампа, который иногда добивается компромиссов одной лишь угрозой применения таможенных тарифов, ограничений или эмбарго, ведет к тому, что многие страны ориентируются на США, чтобы в том числе лишний раз не провоцировать Вашингтон. Особенно это касается стран Азиатского региона или Латинской Америки, у которых нет очевидных собственных интересов в Украине."Если они будут видеть, что Америка настойчиво добивается мира, они вряд ли будут занимать противоречащую позицию, - подчеркнул глава МИД. - Конечно, развитие ситуации зависит и от ЕС - от обещания финансовых вливаний и политической поддержки. Этот постоянный приток вооружений вселяет в Зеленского надежду на то, что он сможет продержаться еще какое-то время. Но если это будет только поддержка европейских стран - без американских вооружений и финансирования - у Украины нет шансов на успех. Тем более что финансовые средства в Евросоюзе тоже будут уменьшаться, так как все больше стран вынуждены концентрировать ресурсы на решении своих внутренних проблем".-0-