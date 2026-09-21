Рыженков направился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков направился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



В программе визита Максима Рыженкова - выступление на заседании Генассамблеи ООН, запуск переговорного процесса по проекту Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, десятки двусторонних встреч и переговоры с руководством ООН.



Глава МИД Беларуси также примет участие в тематических мероприятиях на полях сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН и даст полноформатное интервью информационному агентству.-0-