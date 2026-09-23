23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке дарит коллегам из других внешнеполитических ведомств необычные сувениры. Подробностями поделился официальный телеграм-аккаунт МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Это совместный проект МИД Беларуси и кофейни Dobra kava. "Два купажа: "Кофе мирного урегулирования" и "Кофе без политических примесей" в зернах свежей обжарки. Чистый диалог. Не продается. Дарится. Больше, чем кофе", - подписали снимок авторы канала.
Компания Dobra kava - это социальный бизнес-проект и производство по обжарке кофе в Беларуси (в частности, в Хойниках), который ориентирован на создание рабочих мест и социальную адаптацию людей с инвалидностью.
Инициатива была запущена Хойникской районной организации общественного объединения "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" при поддержке национальных и местных органов власти, международных организаций, частных предприятий и общественных объединений, СМИ.-0-
Политика
23 сентября 2026, 19:29
Рыженков на полях ООН дарит коллегам "кофе без политических примесей"
Максим Рыженков и Аббас Аракчи
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