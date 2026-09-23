Рыженков на полях ООН дарит коллегам "кофе без политических примесей" 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке дарит коллегам из других внешнеполитических ведомств необычные сувениры. Подробностями поделился официальный телеграм-аккаунт МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.В телеграм-аккаунте внешнеполитическое ведомство разместили фотографию с недавней встречи Максима Рыженкова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. На снимке глава белорусского МИД вручает иранскому коллеге сувенир - кофе.Это совместный проект МИД Беларуси и кофейни Dobra kava. "Два купажа: "Кофе мирного урегулирования" и "Кофе без политических примесей" в зернах свежей обжарки. Чистый диалог. Не продается. Дарится. Больше, чем кофе", - подписали снимок авторы канала.Компания Dobra kava - это социальный бизнес-проект и производство по обжарке кофе в Беларуси (в частности, в Хойниках), который ориентирован на создание рабочих мест и социальную адаптацию людей с инвалидностью.Инициатива была запущена Хойникской районной организации общественного объединения "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" при поддержке национальных и местных органов власти, международных организаций, частных предприятий и общественных объединений, СМИ.-0-