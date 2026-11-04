Рыженков: Минская конференция не политизирована, здесь любой может выразить свое мнение





"Наша площадка не политизирована, в отличие от некоторых конференций или диалоговых платформ, которые существуют в настоящее время. Например, тот же Мюнхенский диалог. Там ведь очень щепетильно подходят к тому, кто к ним приедет, что он будет говорить, там сильная цензура. А наша площадка предоставляет слово всем. Даже если кто-то приехал с мыслями, которые не укладываются в наше понимание региональной повестки, вопросов безопасности и стабильности, хочет пропагандировать войну, здесь также найдется возможность для выражения его мнения. Но он тут же получит соответствующие вопросы от других. Ему придется объясняться", - сказал глава МИД.

Но, заметил министр, на такую дискуссию существует запрос. Очень много людей, особенно на территории Евросоюза, просто хотели бы выразить свое мнение, но площадки для этого нет. "Эти люди также видят те проблемы, которые сегодня существуют, и не хотят их замалчивать, потому что результаты могут быть драматичны не только для региона, но и для всего человечества. Об этом вчера очень ярко говорил Президент Беларуси. Поэтому ценность нашей площадки возрастает", - отметил Максим Рыженков. Но, заметил министр, на такую дискуссию существует запрос. Очень много людей, особенно на территории Евросоюза, просто хотели бы выразить свое мнение, но площадки для этого нет. "Эти люди также видят те проблемы, которые сегодня существуют, и не хотят их замалчивать, потому что результаты могут быть драматичны не только для региона, но и для всего человечества. Об этом вчера очень ярко говорил Президент Беларуси. Поэтому ценность нашей площадки возрастает", - отметил Максим Рыженков.

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Фото Андрея Синявского

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значимость Минской международной конференции по евразийской безопасности растет, потому что на этой площадке любой может выразить свое мнение. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил журналистам, подводя итоги IV конференции, передает корреспондент БЕЛТА.