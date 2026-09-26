Рыженков: конфликт цивилизаций целенаправленно используется для дестабилизации стран Глобального большинства

Максим Рыженков отметил важный вклад альянса в поощрение диалога, проведение культурных обменов и сближение молодежи. "Министр обозначил сохраняющийся конфликт цивилизаций, который целенаправленно культивируется Западом в целях дестабилизации стран Глобального большинства через подстрекательство к войнам, подпитку региональных конфликтов, введение односторонних принудительных мер", - рассказали в пресс-службе.

Глава МИД напомнил об инициативе Президента Беларуси о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации, которая была впервые выдвинута Александром Лукашенко в 2005 году на саммите ООН.

Максим Рыженков проинформировал участников встречи о национальных достижениях по поощрению культурного и религиозного разнообразия в Беларуси, а также подчеркнул недопустимость реализации отдельными членами группы политики, сопряженной с диктатом, угрозами и незаконными санкциями. "Он отметил, что двойные стандарты, которые ведут к цивилизационной напряженности, должны быть отменены. В этой связи призвал исключить односторонние принудительные меры из практики выстраивания взаимоотношений", - добавили в пресс-службе ведомства.

На совещании высокого уровня по предотвращению пандемий Максим Рыженков рассказал об опыте Беларуси в преодолении последствий пандемии COVID-19, который на практике доказал свою состоятельность. Министр подверг критике продвигавшуюся Западом в тот период политику протекционистских и изоляционных мер, которая привели к нарушению транспортно-логистических цепочек, монополии на разработку вакцин и контроля за их распределением. Белорусский дипломат призвал к введению международных обязательств неприменения любых ограничений на поставки медицинской продукции во время чрезвычайных ситуаций.

На 11-й министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода Максим Рыженков подчеркнул важность этой категории стран в процессе сохранения стабильности и развития, отметив важность взаимной поддержки по различным вопросам международной повестки. Глава внешнеполитического ведомства выступил против односторонних принудительных мер и вторичных незаконных санкций и призвал к формированию справедливых и равных условий для сотрудничества всех стран без исключения.

На совещании высокого уровня по вопросам Инициативы глобального развития, организованном Китаем, министр выразил поддержку шагам китайской стороны по обеспечению устойчивого развития в мире, в том числе через оказание необходимой помощи странам, разделяющим эти подходы. Представитель Беларуси выразил готовность к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках этой инициативы.

Во время выступления на заседании Группы друзей в защиту Устава ООН Максим Рыженков привлек внимание к обеспечению норм международного права и необходимости активизировать международные усилия по обеспечению соблюдения положений Устава ООН. Белорусский дипломат призвал использовать различные каналы взаимодействия с государствами - членами ООН для укрепления доверия и снижения конфликтного потенциала в мире.-0-





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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт цивилизаций целенаправленно используется для дестабилизации стран Глобального большинства. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 25 сентября на министерской встрече Группы друзей Альянса цивилизаций, которая состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.