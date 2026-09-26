Рыженков: конфликт цивилизаций целенаправленно используется для дестабилизации стран Глобального большинства

Максим Рыженков отметил важный вклад альянса в поощрение диалога, проведение культурных обменов и сближение молодежи. "Министр обозначил сохраняющийся конфликт цивилизаций, который целенаправленно культивируется Западом в целях дестабилизации стран Глобального большинства через подстрекательство к войнам, подпитку региональных конфликтов, введение односторонних принудительных мер", - рассказали в пресс-службе.
Глава МИД напомнил об инициативе Президента Беларуси о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации, которая была впервые выдвинута Александром Лукашенко в 2005 году на саммите ООН.
Максим Рыженков проинформировал участников встречи о национальных достижениях по поощрению культурного и религиозного разнообразия в Беларуси, а также подчеркнул недопустимость реализации отдельными членами группы политики, сопряженной с диктатом, угрозами и незаконными санкциями. "Он отметил, что двойные стандарты, которые ведут к цивилизационной напряженности, должны быть отменены. В этой связи призвал исключить односторонние принудительные меры из практики выстраивания взаимоотношений", - добавили в пресс-службе ведомства.
На совещании высокого уровня по предотвращению пандемий Максим Рыженков рассказал об опыте Беларуси в преодолении последствий пандемии COVID-19, который на практике доказал свою состоятельность. Министр подверг критике продвигавшуюся Западом в тот период политику протекционистских и изоляционных мер, которая привели к нарушению транспортно-логистических цепочек, монополии на разработку вакцин и контроля за их распределением. Белорусский дипломат призвал к введению международных обязательств неприменения любых ограничений на поставки медицинской продукции во время чрезвычайных ситуаций.
На 11-й министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода Максим Рыженков подчеркнул важность этой категории стран в процессе сохранения стабильности и развития, отметив важность взаимной поддержки по различным вопросам международной повестки. Глава внешнеполитического ведомства выступил против односторонних принудительных мер и вторичных незаконных санкций и призвал к формированию справедливых и равных условий для сотрудничества всех стран без исключения.
На совещании высокого уровня по вопросам Инициативы глобального развития, организованном Китаем, министр выразил поддержку шагам китайской стороны по обеспечению устойчивого развития в мире, в том числе через оказание необходимой помощи странам, разделяющим эти подходы. Представитель Беларуси выразил готовность к тесному сотрудничеству с Китаем в рамках этой инициативы.
Во время выступления на заседании Группы друзей в защиту Устава ООН Максим Рыженков привлек внимание к обеспечению норм международного права и необходимости активизировать международные усилия по обеспечению соблюдения положений Устава ООН. Белорусский дипломат призвал использовать различные каналы взаимодействия с государствами - членами ООН для укрепления доверия и снижения конфликтного потенциала в мире.-0-
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