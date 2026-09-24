Рыженков и замглавы МИД КНДР обсудили открытие посольства и безвиз





"Стороны отметили качественно новый уровень, на который вышли отношения между Беларусью и КНДР за последний год. Подчеркнули, что их прочную основу составляют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран", - отметили в пресс-службе.





Собеседники рассмотрели, как реализуются договоренности, которые были достигнуты по итогам официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в КНДР в марте 2026 года и нашли отражение в конкретных проектах.





Особое внимание дипломаты уделили вопросам открытия посольства Беларуси в Пхеньяне и дальнейшей работы совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.





Стороны договорились активизировать усилия по завершению работы над соглашением о безвизовых поездках для граждан двух стран, а также условились продолжать взаимную поддержку на международных площадках.-0-





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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и КНДР обсудили дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Сон Геном, которая состоялась 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.