Рыженков и замглавы МИД КНДР обсудили открытие посольства и безвиз

"Стороны отметили качественно новый уровень, на который вышли отношения между Беларусью и КНДР за последний год. Подчеркнули, что их прочную основу составляют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран", - отметили в пресс-службе.
Собеседники рассмотрели, как реализуются договоренности, которые были достигнуты по итогам официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в КНДР в марте 2026 года и нашли отражение в конкретных проектах.
Особое внимание дипломаты уделили вопросам открытия посольства Беларуси в Пхеньяне и дальнейшей работы совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Стороны договорились активизировать усилия по завершению работы над соглашением о безвизовых поездках для граждан двух стран, а также условились продолжать взаимную поддержку на международных площадках.-0-
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