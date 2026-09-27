Рыженков и председатель 81-й сессии ГА ООН обсудили приоритеты работы и ситуацию в Украине





Глава белорусского внешнеполитического ведомства поддержал приоритеты председательства Халилура Рахмана и выразил готовность Беларуси к активному взаимодействию с канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи.





Министр проинформировал о приоритетах участия Беларуси в текущей сессии Генеральной Ассамблеи, среди которых вопросы евразийской безопасности, укрепление глобального партнерства в борьбе с торговлей людьми, поддержка стран со средним уровнем дохода, а также противодействие односторонним принудительным мерам.





Собеседники обсудили ситуацию в регионе, отметив безальтернативность урегулирования конфликта в Украине путем диалога.

Максим Рыженков обратил внимание на запуск переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, призванной заложить прочные основы для мира и сотрудничества на Евразийском континенте. Максим Рыженков обратил внимание на запуск переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, призванной заложить прочные основы для мира и сотрудничества на Евразийском континенте.





В свою очередь Халилур Рахман высоко оценил активную роль Беларуси в деятельности ООН и подтвердил готовность к дальнейшему продуктивному взаимодействию. Председатель пригласил министра иностранных дел Беларуси принять участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку стран со средним уровнем дохода, которое состоится этой осенью.-0-





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Фото МИД

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел в штаб-квартире ООН беседу с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи, министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.