Рыженков и председатель 81-й сессии ГА ООН обсудили приоритеты работы и ситуацию в Украине

Глава белорусского внешнеполитического ведомства поддержал приоритеты председательства Халилура Рахмана и выразил готовность Беларуси к активному взаимодействию с канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи.
Министр проинформировал о приоритетах участия Беларуси в текущей сессии Генеральной Ассамблеи, среди которых вопросы евразийской безопасности, укрепление глобального партнерства в борьбе с торговлей людьми, поддержка стран со средним уровнем дохода, а также противодействие односторонним принудительным мерам.
Собеседники обсудили ситуацию в регионе, отметив безальтернативность урегулирования конфликта в Украине путем диалога.
Максим Рыженков обратил внимание на запуск переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, призванной заложить прочные основы для мира и сотрудничества на Евразийском континенте.
В свою очередь Халилур Рахман высоко оценил активную роль Беларуси в деятельности ООН и подтвердил готовность к дальнейшему продуктивному взаимодействию. Председатель пригласил министра иностранных дел Беларуси принять участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку стран со средним уровнем дохода, которое состоится этой осенью.-0-
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