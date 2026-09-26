Рыженков: ЕС, стремясь сохранить доминирование, препятствует глобальной стабильности

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз через безудержное стремление сохранить ускользающее доминирование пытается препятствовать глобальной стабильности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
- Рыженков: страны должны предоставить ООН реальную возможность действовать
- Рыженков: западные "правила" - это дорожные знаки, где себе всегда зеленый свет
Он отметил, что в Брюсселе кому-то хочется поиграть в солдатики и закрепить свое величие в истории. "Но такое уже было - и не раз. Чем закончилось, мы знаем", - сказал Максим Рыженков.-0-