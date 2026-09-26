Рыженков: ЕС, стремясь сохранить доминирование, препятствует глобальной стабильности

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз через безудержное стремление сохранить ускользающее доминирование пытается препятствовать глобальной стабильности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенно тревожит политика руководства Евросоюза, которое через безудержное стремление сохранить ускользающее доминирование пытается препятствовать глобальной стабильности и поддержанию мира. И в достижении этой цели готово принести в жертву даже благосостояние собственных граждан. А разве сами народы объединенной Европы жаждут некого реванша над Россией, а тем более ценой собственного обнищания? Конечно же, нет. Они разве хотят быть пушечным мясом в войне, которую якобы, как говорят европейские политики, готовят к 2030 году? Тоже нет. Мы же об этом знаем", - подчеркнул белорусский дипломат.Он отметил, что в Брюсселе кому-то хочется поиграть в солдатики и закрепить свое величие в истории. "Но такое уже было - и не раз. Чем закончилось, мы знаем", - сказал Максим Рыженков.-0-