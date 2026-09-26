Рыженков дал рецепт, как вернуть ООН ее предназначение

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные страны мира должны прекратить использовать ООН в своих эгоистических целях, им необходимо задуматься о судьбе планеты в целом. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.



Максим Рыженков подчеркнул, что ООН не отвечает реалиям сегодняшнего дня, не успевает за переменами и не сильно реформируется. Критика в адрес организации нарастает с каждым годом, и с большего это справедливая критика, отметил министр.





При этом он обратил внимание, что в Беларуси видят в них не конкурентов ООН, а катализаторов ее неизбежной реформы. "У нас есть рецепт, как вернуть ООН ее предназначение. Он очень прост: отдельные страны мира должны прекратить использовать нашу общую организацию в своих эгоистических целях, должны задуматься о судьбе нашей общей планеты в целом", - сказал дипломат.



Только тогда, по словам Максима Рыженкова, тема нынешней сессии - "Восстанавливая доверие, управляя преобразованиями: ООН, работающая в интересах всех" - перестанет быть романтическим пожеланием и станет реальной программой действий.



Конечно, необходимы и конкретные структурные шаги, подчеркнул глава белорусского МИД.

Скриншот видео webtv.un.org "Сам факт появления вне системы новых международных глобальных инициатив, например Совета мира Трампа или Международной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (проект Китая), - это подтверждение того, что ООН не видит и новых тенденций. Поэтому сегодня набирают силу новые форматы взаимодействия: БРИКС, ШОС, иные региональные экономические, политические союзы", - отметил министр.При этом он обратил внимание, что в Беларуси видят в них не конкурентов ООН, а катализаторов ее неизбежной реформы. "У нас есть рецепт, как вернуть ООН ее предназначение. Он очень прост: отдельные страны мира должны прекратить использовать нашу общую организацию в своих эгоистических целях, должны задуматься о судьбе нашей общей планеты в целом", - сказал дипломат.Только тогда, по словам Максима Рыженкова, тема нынешней сессии - "Восстанавливая доверие, управляя преобразованиями: ООН, работающая в интересах всех" - перестанет быть романтическим пожеланием и станет реальной программой действий.Конечно, необходимы и конкретные структурные шаги, подчеркнул глава белорусского МИД.



Первое. Реформа Совета Безопасности ООН.



"Этот орган не может оставаться в форме, уместной для эпохи середины XX века. Совет должен быть укреплен путем расширения категории постоянных членов за счет стран Юга, которые сегодня играют все возрастающую роль в международных делах. Голос Глобального большинства должен звучать в Совете Безопасности громко и весомо", - убежден Максим Рыженков.



Второе. Восстановление уважения к международному праву и Уставу ООН.



"Именно к праву, а не к "порядку, основанному на правилах". Устав ООН был и остается единственным универсальным документом, который признает суверенное равенство всех государств", - сказал белорусский дипломат.



Третье. Реформа специализированных учреждений ООН, прежде всего, международных финансовых институтов. Всемирный банк, Международный валютный фонд, Международная финансовая корпорация, Всемирная торговая организация, подчеркнула белорусская сторона, должны стать справедливыми, прозрачными, подотчетными, сфокусированными на своих мандатах.



"Квота голосов в этих институтах должна отражать демографические и экономические реалии XXI века, а не послевоенный расклад сил. Использование этих организаций в политических целях должно пресекаться на корню, - призвал министр. - Это касается и Международной организации труда. Казалось бы, ее миссия - способствовать социальному диалогу. Однако сегодня МОТ, в лучших традициях Коммунистического интернационала, пытается взрастить из профсоюзов революционные силы в отдельных странах. И не для защиты прав трудящихся, а для того, чтобы по указке отдельных стран расшатывать ситуацию в государствах, проводящих независимую политику".



Максим Рыженков добавил, что при каждом новом кризисе простые люди во всем мире задаются вопросом: почему ООН не работает на установление мира? То есть людей не интересуют институциональные ограничения ООН, они хотят видеть деятельность и результат, а их нет.



"Поэтому неудивительно, что многие отождествляют работу нашей организации с секретариатом, где все-таки доминируют представители западных стран. Как и в Брюсселе, это мир уютных кабинетов с заоблачными зарплатами и жизнью, очень далекой от забот тех, кто нуждается в помощи в различных уголках нашей планеты. Многие из этих чиновников никогда и не бывали в зоне конфликтов и находятся от них гораздо дальше, чем любой волонтер на передовой. Это, конечно, не столько упрек в адрес секретариата, сколько, наверное, упрек в адрес всех нас - государств-членов, которые допустили, чтобы такое происходило", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.-0-