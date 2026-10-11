Рыженков: беспорядки в ЕС - издержки политики по поддержке военных конфликтов

"То, что происходит во Франции, сейчас уже происходит и в Испании, до этого происходило в Бельгии, Великобритании, - это все издержки той политики, которую ведут элиты ряда стран ЕС по поддержке военного конфликта в Украине, многих других конфликтов, по безудержной гонке вооружений в своих странах за счет прежде всего социальной политики в своих государствах", - подчеркнул Максим Рыженков.





По его словам, события в странах ЕС вызывают возмущение европейских народов, поскольку выделение огромных денег на вооружения сказывается на недостаточном финансировании здравоохранения, образования, поддержки социально уязвимых слоев общества, инфраструктуры.





"Мы видим, что происходит у наших соседей (в Литве, Латвии), в Эстонии: там же инфраструктура бешеными темпами приходит в упадок. А те страны, где молодежь активная, себя проявляют, как во Франции, Испании сейчас, - вызваны беспорядки в связи с огромным повышением ставок аренды. Это все выражение отношения народа к той политике, которая ведется", - сказал министр.





МИД Беларуси в начале октября выразил глубокую обеспокоенность массовыми арестами несовершеннолетних во Франции, подчеркнув, что вместо диалога с обществом французские власти прибегают к массовым произвольным арестам, что лишь усиливает радикализацию протестов.





"Самое интересное, что европейские страны очень избирательны. Когда, условно говоря, какого-нибудь мерзавца, который устраивает потасовки в России, в Беларуси, других странах СНГ, приведут к порядку - это они везде показывают как самое большое преступление против демократии. Когда у себя тысячами хватают детей (пять или шесть тысяч детей посадили в тюрьмы), это у них все нормально. Это другое", - заметил глава внешнеполитического ведомства.-0-