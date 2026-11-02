Рыженков: Беларусь и Вьетнам могут рассчитывать друг на друга в любых ситуациях

- От сыров до МАЗов. Рыженков рассказал, какие совместные производства планируют создать Беларусь и Вьетнам
Он отметил, что между президентами Беларуси и Вьетнама сложились искренние дружеские отношения, что стало основой для выстраивания всего комплекса двустороннего сотрудничества в доверительном ключе.
Вместе с тем министр констатировал, что торгово-экономические отношения между странами пока не соответствуют имеющемуся потенциалу, и товарооборот в $300-400 млн - это пока не показатель для настоящего стратегического партнерства.
Выработка совместных экономических инициатив стала одной из тем недавнего официального визита Максима Рыженкова во Вьетнам. Стороны хотят придать отношениям в этой сфере более серьезный импульс и прежде всего - реализации проектов в области промышленной кооперации, производства продуктов питания.
"То есть постараться уйти от простой торговли и выйти на проекты, которые еще больше связывают партнеров по важным направлениям", - добавил глава внешнеполитического ведомства.
Особое внимание во время визита было уделено межрегиональному сотрудничеству. Максим Рыженков посетил провинцию Хынгйен, которая, по его мнению, способна стать надежной точкой опоры Беларуси во Вьетнаме. На переговорах с руководством провинции обсуждались перспективы расширения поставок белорусской сельскохозяйственной, коммунальной и лесной техники, а также вопросы передачи компетенций по ее сервисному обслуживанию и подготовки соответствующих инженерных кадров.
В данном вьетнамском регионе налажена сборка грузовых автомобилей МАЗ. Белорусская сторона предложила расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет производства специальной техники и выразила надежду на поддержку этих усилий местными властями.
Министр также напомнил, что Беларусь и Вьетнам развивают прямое авиационное сообщение, действует соглашение о безвизовых поездках граждан. Все это открывает новые возможности для межчеловеческих контактов, развития бизнеса.
"Опираясь на все это, мы выйдем, может быть, на стратегическое сотрудничество и в торгово-экономическом плане", - подчеркнул глава МИД.-0-