27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регулярные белорусско-никарагуанские контакты в политической, экономической и культурной сферах подтверждают дружественных характер двусторонних отношений. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на встрече с советником сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо, передает корреспондент БЕЛТА.
Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что так и должны развиваться отношения между друзьями.
Министр обратил внимание на важность состоявшихся в эти дни белорусско-никарагуанских мероприятий, в том числе открытие в Минске посольства Никарагуа.
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Фото Виталия Пивоварчика