Рыженков: Беларусь и Лаос имеют позитивную динамику сотрудничества

Во время переговоров в расширенном составе министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков с удовлетворением отметил позитивную динамику сотрудничества между странами. "С момента нашей встречи в июле прошлого года был сделан огромный шаг вперед. Вы впервые посещаете нашу страну в качестве министра иностранных дел, хотя в свое время долгое время служили послом вашей страны в России. Думаю, именно поэтому вы прекрасно ориентируетесь в региональной повестке. Сейчас самое время оценить будущее наших отношений, освежить в памяти совместные наработки и наметить новые ориентиры", - обозначил повестку переговоров руководитель МИД.





Максим Рыженков обратил внимание, что Беларусь рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии: "Мы нацелены на укрепление многолетней дружбы между нашими народами, включая политическую, экономическую, гуманитарную, культурную и общественную сферы".

Министр также отметил важную роль парламентариев в продвижении белорусско-лаосского сотрудничества: "Мы будем рады приветствовать первый официальный визит руководства Национальной ассамблеи Лаоса в Минск. Надеемся, что он состоится в самое ближайшее время, особенно с учетом того, что у Национальной ассамблеи Лаоса сейчас новое руководство. Парламентские группы дружбы должны играть активную роль в развитии взаимодействия, и я думаю, что сегодня и завтра у нас будет время подробно обсудить конкретные шаги".

Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание и на дальнейшем укреплении договорно-правовой базы между странами, отметив важность соглашения о взаимной отмене виз для владельцев общегражданских паспортов, которое заметно подстегнет развитие туризма. "Я знаю, что многие белорусы не просто планируют, но уже активно используют эту возможность, чтобы посетить вашу страну или побывать в вашем регионе, что также укрепляет нашу дружбу", - рассказал министр. По его словам, новые возможности для продвижения экспорта и привлечения инвестиций со стороны независимого бизнеса открывает взаимодействие между министерствами финансов и посольствами. Максим Рыженков также поблагодарил лаосскую сторону за взаимодействие в международных организациях. Глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание и на дальнейшем укреплении договорно-правовой базы между странами, отметив важность соглашения о взаимной отмене виз для владельцев общегражданских паспортов, которое заметно подстегнет развитие туризма. "Я знаю, что многие белорусы не просто планируют, но уже активно используют эту возможность, чтобы посетить вашу страну или побывать в вашем регионе, что также укрепляет нашу дружбу", - рассказал министр. По его словам, новые возможности для продвижения экспорта и привлечения инвестиций со стороны независимого бизнеса открывает взаимодействие между министерствами финансов и посольствами. Максим Рыженков также поблагодарил лаосскую сторону за взаимодействие в международных организациях.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Лаосской Народно-Демократической Республикой установлены 7 февраля 1994 года. Политическое взаимодействие между странами, основанное на традиционных отношениях дружбы, доверия и взаимопомощи, активно развивается. Налажен диалог на высшем уровне.-0-





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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков во время встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, передает корреспондент БЕЛТА.Глава внешнеполитического ведомства также поздравил Лаос и его руководство с успешным проведением съезда Народно-революционной партии и инициатив в рамках Организации Объединенных Наций: "Мы видим, насколько эффективно правительство вашей страны претворяет в жизнь решения, принятые на этом съезде".Встреча президентов Лаоса и Беларуси в сентябре в Бишкеке дала мощный импульс развитию отношений между странами, обратил внимание Максим Рыженков: "Мы рассчитываем на дальнейший обмен мнениями между нашими лидерами в рамках достигнутых межпарламентских договоренностей и подписанных соглашений".