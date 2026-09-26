Рыженков: Беларусь готова и дальше делать все возможное для скорейшего мира в Украине

"Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине. Но будем откровенны: любой устойчивый мир в этой стране невозможен без устранения первопричин, которые годами игнорировались. Это и планы по включению Украины в НАТО вопреки всем реалиям безопасности. И невыполнение Минских соглашений, которые были единственным легитимным путем к миру", - сказал дипломат.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на общей дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.Министр напомнил, что выполнение этих соглашений саботировались с тем, чтобы затянуть время и дать возможность Украине перевооружиться. Это признали и западные политики."Бесконечная накачка Украины оружием ведет только к уничтожению самой Украины и ее народа. Мы призываем к скорейшему началу реальных переговоров, которые приведут к устойчивому миру", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства.-0-