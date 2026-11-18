18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не станет ввязываться в гонку вооружений и не позволит втянуть себя в нее. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил в интервью индийскому изданию CNN-News18, сообщает БЕЛТА."Размещение тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник", способного нести это оружие, да и в принципе являющегося мощнейшим оружием даже без ядерного заряда, - вынужденная мера, которую Беларусь предприняла совместно со своим союзником - Российской Федерацией. Наблюдая за степенью эскалации и той масштабной милитаризацией, которая развернулась сегодня во всех сопредельных с Республикой Беларусь странах, входящих в Европейский союз, мы были обязаны предпринять ответные шаги", - сказал министр.Глава МИД обратил внимание, что контингент НАТО, действующий в странах Балтии на постоянной основе, насчитывает около 30 тыс. военнослужащих. Польша объявила о планах создать крупнейшую армию в Европе. Активно вооружается Германия, на вооружение принимаются новые образцы техники."Современные виды вооружений закупаются на миллиарды долларов. Члены НАТО на восточном фланге наращивают расходы на вооружения вплоть до 5% ВВП. И дело не ограничивается одними планами: страны действительно начинают закупать колоссальные объемы вооружений - разумеется, в ущерб программам социальной поддержки и развитию собственной инфраструктуры", - сказал Максим Рыженков.Он подчеркнул, что милитаризация по периметру белорусской границы идет такими темпами, что у белорусской стороны возникают вполне серьезные вопросы относительно того, каково предназначение этого оружия."Когда генералы НАТО заявляют, что конфликт с Россией может стать неизбежным в 2029-2030 годах, у нас, естественно, возникают совершенно обоснованные вопросы. Сегодня конфликт с Россией может пройти только через нашу территорию или через территорию Украины. И что в этой связи предпринимается в Беларуси?" - задал риторический вопрос дипломат.По его словам, гнаться за темпами наращивания обычных вооружений, как это происходит в Европейском союзе, для Беларуси неприемлемо. Это означало бы изъятие огромных финансовых средств из социальных программ, пенсионного обеспечения, программ помощи многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями, а также из строительства социальной инфраструктуры."Конечно, мы не станем ввязываться в гонку вооружений. Мы не позволим втянуть себя в нее, как в свое время Запад вынудил втянуться в гонку вооружений Советский Союз. Поэтому мы подписали с Российской Федерацией соглашение о гарантиях безопасности. В рамках этого соглашения на территории нашей страны были размещены тактическое ядерное оружие и комплекс "Орешник". Мы исходим из того, что наличие такого оружия в Республике Беларусь и гипотетически возможный неприемлемый ущерб для наших соседей в случае его применения естественным образом удержат их даже от самой мысли о нападении на нашу территорию. И вместо необходимости закупать обычные вооружения на миллиарды долларов мы используем именно такой механизм защиты наших интересов", - заявил Максим Рыженков.-0-