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Роль женщины в укреплении мира, ОДКБ и ИИ: какой была IV Минская международная конференция по евразийской безопасности

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
04 ноября 2026, 20:58

Роль женщины в укреплении мира, ОДКБ и ИИ: какой была IV Минская международная конференция по евразийской безопасности

Старая модель безопасности потерпела неудачу, цифровая среда становится новым полем битвы в когнитивных войнах, а участие женщин в международных процессах должно быть полноценным, а не формальным. К такому выводу пришли участники дискуссионных сессий IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая прошла 3-4 ноября.
После обстоятельного пленарного заседания политики, политологи, бизнесмены и общественные деятели из 50 стран обсудили вопросы евразийской безопасности детальнее в более узком формате. 
Программа форума включала три рабочие сессии и две тематические. Дискуссии коррелировали с ключевыми тезисами выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко на пленарном заседании, в том числе в части акцента на необходимости прекращения украинского конфликта, предотвращения дальнейшей эскалации и восстановления сотрудничества как основы преодоления международного беспорядка.

В результате на одной площадке удалось собрать в единую систему то, что до сих пор существовало разрозненно: критику прежней модели безопасности, технологическую повестку, экономическое измерение и институциональные инициативы. Каждая сессия закрывала свой участок этой системы - и именно в совокупности они дают представление о том, как задумывается новая архитектура.
Наиболее весомым стал военно-политический блок - на первой рабочей сессий в центре внимания были контроль над вооружениями и управление военными рисками. Прозвучавший тезис о том, что европейская модель безопасности после холодной войны не смогла предотвратить кризис и переросла в открытое вооруженное противостояние, - это не просто констатация, а обоснование самой необходимости форума. Если старая система не учитывала в равной мере интересы всех участников, то любая новая должна строиться на принципе равной и неделимой безопасности и охватывать весь континент. Это задает политико-правовые рамки для всего остального процесса, связанного с разработкой Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
Не менее значимым оказался технологический блок - вторая рабочая сессия, сместившая фокус в сторону новых и возникающих технологий, информационной безопасности, искусственного интеллекта, а также борьбы с дезинформацией и дипфейками. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности отдельно отметил, что искусственный интеллект, являясь "величайшим чудом современности", требует внимания и регулирования. И на конференции разговор сразу перешел из экспертного в политический - и это важно, поскольку регулирование таких технологий пока не имеет общепризнанной международной основы.
На экономической сессии были озвучены цифры, которые делают разговор о безопасности конкретным: почти 700 млн человек на грани голода. Наносится колоссальный ущерб экономикам от стихийных бедствий, транснациональной преступности, торговли людьми, незаконной миграции и терроризма. Это факторы, подрывающие стабильность целых государств. Связка "безопасность - экономика" здесь прозвучала не декларативно, а как рабочий тезис. И это тоже нельзя не учитывать при работе над новой архитектурой безопасности в Евразии.
Тематические сессии посвятили узким, но не менее важным направлениям. Первая - о роли женщин в укреплении мира, безопасности и устойчивого развития - была построена по принципу моносостава: спикерами стали исключительно женщины, что сделало сессию не только эффективной дискуссионной площадкой в общем смысле, но и важным общественно-политическим событием в Год белорусской женщины. Прозвучала и яркая инициатива - рассмотреть вопрос о формировании в Евразийском регионе женского совета. 
Вторая - организуемая Секретариатом ОДКБ уже третий год подряд - была посвящена роли и месту организации как института коллективной безопасности в Большой Евразии. Беларусь, воспользовавшись этой авторитетной площадкой, предложила перейти в рамках ОДКБ от обсуждения новой архитектуры евразийской безопасности к разработке международных правовых документов, которые закрепят ее основные принципы и взаимные обязательства государств.-0-

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