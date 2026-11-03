Решение глобальных проблем требует участия всех стран, независимо от их размеров - глава МИД Мьянмы

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для решения глобальных проблем нужны коллективные действия всех стран. Об этом на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил союзный министр иностранных дел Мьянмы Тин Маун Све, передает корреспондент БЕЛТА.





"Геополитическая напряженность нарастает. Рост транснациональной преступности, киберугроз, последствий изменения климата, продовольственной и энергетической нестабильности, сбоев в цепочках поставок и злоупотребления искусственным интеллектом меняют облик мира. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют от каждой страны, независимо от ее размера, экономического потенциала или военной мощи, совместного решения глобальных проблем. Нам необходимы коллективные действия и практическое сотрудничество", - сказал Тин Маун Све.

Он указал на то, что Азия занимает центральное место в меняющемся международном ландшафте. "Поскольку нынешняя глобальная архитектура безопасности претерпевает значительные изменения, азиатские страны должны самостоятельно определять свою безопасность, отдавая приоритет партнерству, а не соперничеству, и диалогу, а не конфронтации. В свете этого Мьянма приветствует разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Эта инициатива соответствует позиции правительства Мьянмы в отношении суверенного равенства, мирного сосуществования, невмешательства и уважения к разнообразию. Мьянма рассчитывает внести активный вклад в переговоры по разработке хартии, которые должны начаться в начале следующего месяца", - отметил глава внешнеполитического ведомства. Он указал на то, что Азия занимает центральное место в меняющемся международном ландшафте. "Поскольку нынешняя глобальная архитектура безопасности претерпевает значительные изменения, азиатские страны должны самостоятельно определять свою безопасность, отдавая приоритет партнерству, а не соперничеству, и диалогу, а не конфронтации. В свете этого Мьянма приветствует разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Эта инициатива соответствует позиции правительства Мьянмы в отношении суверенного равенства, мирного сосуществования, невмешательства и уважения к разнообразию. Мьянма рассчитывает внести активный вклад в переговоры по разработке хартии, которые должны начаться в начале следующего месяца", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Тин Маун Све также добавил, что безопасность - основа развития. В равной степени торговля, инвестиции, транспортное сообщение и общие интересы в области развития могут заложить фундамент для прочного мира. "Региональную безопасность следует рассматривать не только с точки зрения военной мощи, но и в контексте экономической устойчивости, социальной гармонии и экологической устойчивости. Мьянма привержена совместной работе, особенно в сферах торговли, инфраструктуры, энергетики, технологий и экологической устойчивости, в интересах стран и народов региона. Мы убеждены, что будущее евразийской безопасности не будет диктоваться извне. Оно должно строиться изнутри суверенными государствами и региональными организациями, основанными на географической близости, общем историческом опыте и общих экономических интересах", - подчеркнул он. Тин Маун Све также добавил, что безопасность - основа развития. В равной степени торговля, инвестиции, транспортное сообщение и общие интересы в области развития могут заложить фундамент для прочного мира. "Региональную безопасность следует рассматривать не только с точки зрения военной мощи, но и в контексте экономической устойчивости, социальной гармонии и экологической устойчивости. Мьянма привержена совместной работе, особенно в сферах торговли, инфраструктуры, энергетики, технологий и экологической устойчивости, в интересах стран и народов региона. Мы убеждены, что будущее евразийской безопасности не будет диктоваться извне. Оно должно строиться изнутри суверенными государствами и региональными организациями, основанными на географической близости, общем историческом опыте и общих экономических интересах", - подчеркнул он.





IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3 и 4 ноября. Мероприятие объединило более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-





Фото Яна Горбанюка, Виталия Пивоварчика