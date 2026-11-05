Региональное сотрудничество, историческая память. Парламенты Беларуси и Вьетнама расширяют взаимодействие

Как подчеркнул Олег Дьяченко, отношения между двумя странами носят стратегический характер. "Уверен, совместные усилия парламентариев окажут значимую помощь в реализации белорусско-вьетнамских проектов и инициатив", - сказал он.
Олег Дьяченко подтвердил, что в Беларуси ожидают председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана с официальным визитом.
В свою очередь председатель межпарламентской группы дружбы "Вьетнам - Беларусь" Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Нгок Ха обозначил готовность содействовать заключению новых и реализации подписанных соглашений между странами. Он также предложил рассмотреть возможность разработки перспективного плана совместной работы, который вьетнамская сторона передаст по дипломатическим каналам в ближайшее время.
Стороны обсудили и вопросы развития регионального сотрудничества, сохранения исторической памяти. Нгуен Нгок Ха поделился, что у него остались теплые воспоминания от посещения в июне Бреста и участия в II Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".-0-