Развитие мирного атома невозможно без обеспечения ядерной безопасности - Дапкюнас

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАГАТЭ должно и далее оставаться ведущей международной площадкой для сотрудничества государств в области мирного использования атомной энергии и ядерной безопасности. Об этом заявил глава белорусской делегации, постоянный представитель Республики Беларусь при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, выступая 16 сентября на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский дипломат подчеркнул, что развитие мирного атома невозможно без обеспечения ядерной безопасности. "Прошедший год вновь показал, насколько уязвимой может оказаться ядерная инфраструктура в условиях вооруженных конфликтов. Мы стали свидетелями ударов по ядерным объектам Ирана. Тревогу вызывают события на Ближнем Востоке. Сохраняются серьезные риски для ядерной безопасности в связи с конфликтом в Украине", - отметил Андрей Дапкюнас.

"Беларусь исходит из принципиальной позиции: ядерные объекты не должны подвергаться военным нападениям, - продолжил белорусский дипломат. - Любые действия, способные поставить под угрозу безопасность ядерных объектов, персонала и населения, недопустимы".

Постоянный представитель также обратил внимание: "В этих условиях особенно важна профессиональная и независимая роль МАГАТЭ. Агентство должно иметь возможность выполнять предусмотренные его мандатом функции объективно и беспристрастно. Авторитет МАГАТЭ зависит от доверия государств-членов к его профессионализму и неполитизированному характеру работы".

"Беларусь выступает за сохранение именно такого подхода. МАГАТЭ должно и далее оставаться ведущей международной площадкой для сотрудничества государств в области мирного использования атомной энергии и ядерной безопасности", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.-0-